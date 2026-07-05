Angola: Le volume des transactions à la BODIVA s'est établi à 452,33 milliards de kwanzas en mai

Luanda — Le volume des transactions enregistrées sur les marchés de la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA) s'est élevé à 452,33 milliards de kwanzas en mai dernier, soit un recul mensuel de 44,68 %, mais une progression de 61,26 % en glissement annuel.

Le nombre d'opérations réalisées au cours de la période sous revue a diminué de 18,23 % par rapport au mois précédent, pour s'établir à 4.172 transactions.

Selon le rapport mensuel sur le marché des capitaux, publié vendredi par la Commission du marché des capitaux (CMC), cette évolution s'explique principalement par la moindre intervention de l'Unité de gestion de la dette publique (UGD) dans les opérations d'achat et de vente de titres sur le marché secondaire. Cette situation s'est traduite par un recul de l'activité des investisseurs sur le Marché d'enregistrement des opérations sur valeurs mobilières (MROV), lequel a concentré environ 40,44 % du volume total des transactions.

Au cours du cinquième mois de l'année, les obligations du Trésor non indexées (OT-NR) ont représenté la plus importante part des échanges sur le marché réglementé, avec 71,89 % du volume global, soit 325,16 milliards de kwanzas.

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Les obligations du Trésor libellées en devises (OT-ME) sont arrivées en deuxième position avec 22,81 % des transactions, correspondant à 103,16 milliards de kwanzas. Elles sont suivies par les bons du Trésor (BT), qui ont représenté 4,35 % du volume total, soit 19,65 milliards de kwanzas, tandis que les actions ont contribué à hauteur de 0,93 %, pour une valeur de 4,21 milliards de kwanzas.

Le rapport indique enfin que les offres publiques (OP) ont enregistré la plus faible part des transactions, avec seulement 0,03 % du volume total, soit 134,22 millions de kwanzas, suivies des parts de fonds (UP), dont les échanges se sont limités à 1,75 million de kwanzas. ACC/CS/BS