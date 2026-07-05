Angola: Le Brent se maintient à 71 dollars US

Luanda — Le prix du Brent, référence pour le marché pétrolier angolais, est resté stable à l'ouverture des marchés ce vendredi, autour de 71,52 dollars, soit une légère hausse de 31 cents par rapport à la séance précédente.

Jeudi, le prix du pétrole avait légèrement progressé, les acheteurs cherchant à sécuriser leurs approvisionnements durant le long week-end précédant la fête nationale américaine, qui se célèbre samedi (4).

Le prix du Brent sert à fixer la valeur de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également un point de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1,5 million de barils.