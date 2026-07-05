Afrique: Basket-ball - L'excès de fautes a coûté la victoire à l'Angola

Luanda — Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket-ball de l'Angola, Pep Clarós, a estimé que l'excès de fautes et les mauvais choix offensifs ont été les principaux facteurs de la défaite face à l'Égypte (73-79), lors du deuxième match de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, disputé à Doha, au Qatar.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre du groupe D, disputée au pavillon polyvalent de Kilamba, le technicien espagnol a expliqué que ses joueurs avaient été pénalisés par le nombre élevé de fautes commises, une situation dont l'équipe égyptienne a su tirer profit pour creuser l'écart au tableau d'affichage durant les troisième et quatrième quart-temps.

Il a également reconnu que la sélection angolaise avait mal négocié plusieurs phases offensives, multipliant les erreurs et perdant progressivement sa confiance.

Selon lui, les quatre pertes de balle enregistrées à des moments décisifs ont également affecté le moral de l'équipe, qui n'est ensuite pas parvenue à refaire son retard.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le sélectionneur égyptien, Agustin Julbe, a indiqué que son équipe avait minutieusement étudié son adversaire, une préparation qui lui a permis de prendre le dessus sur l'Angola. Il a qualifié cette victoire d'essentielle dans la course à la qualification.

Il a ajouté que ce succès renforcera la motivation de son groupe pour la suite de la campagne qualificative.

À l'issue de cette rencontre, l'Angola conserve la deuxième place du groupe D avec huit points, tandis que l'Égypte occupe le troisième rang avec sept unités. JAD/WR/BS