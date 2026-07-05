Afrique: Basket-ball - L'Angola concède une nouvelle défaite dans les éliminatoires du Mondial

4 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La sélection nationale masculine de basket-ball de l'Angola s'est inclinée, samedi soir, face à l'Égypte sur le score de 73 à 79, lors de son deuxième match de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, disputée à Doha, enregistrant ainsi un deuxième revers dans sa campagne de qualification.

L'équipe angolaise s'était déjà inclinée lors de la précédente fenêtre, à Alexandrie, face au Mali (79-80).

Le meneur égyptien Ehab Amin a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points.

Du côté angolais, Aboubakar Gakou s'est illustré avec 15 points, tandis que Selton Miguel en a inscrit 12.

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La rencontre a débuté sous une légère domination égyptienne, les Angolais multipliant les erreurs lors des premières minutes.

En fin de premier quart-temps, les Palancas Negras sont toutefois parvenus à prendre l'avantage (23-19), mettant fin à une phase d'équilibre.

Mais les Égyptiens ont rapidement inversé la tendance et ont bouclé le premier quart-temps en tête, 24 à 23.

Au cours du deuxième quart-temps, l'Angola a repris l'avantage (28-25). Malgré une défense individuelle très agressive de l'Égypte, les champions d'Afrique ont regagné les vestiaires avec une avance de 42 à 36.

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