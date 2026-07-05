Angola: Forum sur la transformation numérique à Luanda

Luanda — La ville de Luanda accueillera la 2e édition du Forum national sur l'intelligence artificielle (FNIA) 2026 les 13 et 14 de ce mois, qui se concentrera sur les défis actuels du monde des affaires et du capital humain.

Lors d'une interview accordée jeudi à la presse, le coordinateur de l'événement, Estevão Zinga, a révélé que cette 2e édition sera axée sur la transformation numérique et des données.

Sous le thème « De l'analyse à la décision, des données à l'impact », l'événement réunira des chefs d'entreprise, des décideurs publics, des universitaires, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs afin de débattre de l'impact de l'intelligence artificielle et des données sur la compétitivité des organisations et le développement économique de l'Angola.

Estevão Zinga a ajouté que, durant ces deux jours, des sujets tels que le leadership à l'ère de l'intelligence artificielle, l'éthique à l'ère de l'intelligence artificielle, la gouvernance des données, la transformation numérique, la cyber-sécurité et l'infrastructure numérique seront abordés.

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Selon le responsable, cet événement vise à créer une plateforme de collaboration nationale et un espace où les secteurs public et privé, le monde universitaire et les entrepreneurs peuvent élaborer des solutions pour relever les défis de l'économie numérique.

Il estime que l'intelligence artificielle apportera des progrès significatifs en Angola, compte tenu de la puissance de cette technologie à l'échelle mondiale dans le secteur productif et l'administration publique.

Organisé par le Business & Innovation Forum, le FNIA26 bénéficie du soutien institutionnel du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) et de l'Agence de protection des données (APD).