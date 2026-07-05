Afrique: Basket-ball - Le Mali bat l'Égypte et consolide sa première place dans le groupe D

2 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale de basket-ball du Mali a battu l'Égypte 78-70, jeudi, lors de la première journée du groupe D comptant pour la troisième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2027, qui se déroule jusqu'au 5 de ce mois au Pavillon multisports de Kilamba, à Luanda.

L'ailier fort malien Mahamane Coulibaly a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points.

Le Mali, qui menait 43-35 à la mi-temps, consolide sa position de leader du groupe avec huit points, tandis que l'Égypte reste à la troisième place, comptant désormais six points.

Les scores par quart-temps ont été de 21-19, 22-16, 15-11 et 20-24, les trois premiers étant menés par l'équipe malienne.

Dans le même groupe, l'Angola (2e avec 6 points) et l'Ouganda (4e avec 3 points) doivent s'affronter à 19 h 00 sur le même terrain. VC/LUZ

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