Angola: Un gouverneur ordonne le renforcement de la gestion des programmes exécutifs

Sumbe — Le gouverneur de la province de Cuanza-Sul, Eugénio César Laborinho, a ordonné jeudi à Sumbe le renforcement de la gestion des programmes exécutifs visant à améliorer les conditions de vie de la population.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture des nouveaux élus locaux, notamment l'administrateur de la municipalité de Calulo, João Daniel Nunes, le gouvernant a précisé que cela concernait le Plan intégré d'intervention municipale (PIIM) et le Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté.

Eugénio César Laborinho a souligné l'importance particulière de la municipalité de Calulo pour le développement de la province, d'où la nécessité pour le nouvel administrateur de renforcer la mise en oeuvre des programmes publics, notamment par la construction et la rénovation des infrastructures sociales (écoles, centres de santé, etc.), ainsi que par le soutien aux groupes vulnérables et les initiatives d'insertion professionnelle des jeunes.

Le gouverneur a plaidé pour la poursuite de l'extension du réseau électrique aux quartiers et villages, ainsi que pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau des communes.

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Il a exhorté l'administrateur municipal à adopter un style de gestion participatif et inclusif, fondé sur un dialogue permanent avec les autorités traditionnelles, les chefs religieux, les aînés, les femmes et les jeunes.

Parmi les priorités qu'il a soulignées, il a insisté sur la nécessité de dynamiser le tourisme, notamment le tourisme religieux, ainsi que le sport, la culture et la préservation des valeurs et traditions locales.

Il a également insisté sur l'importance d'exercer ses fonctions avec éthique, transparence, humilité et sens du service public, en promouvant l'unité et la cohésion sociale.

Le gouverneur a exprimé l'espoir que l'administrateur présenterait des initiatives contribuant au développement économique de la province, consoliderait les acquis et corrigerait les lacunes existantes.

João Daniel Nunes succède à Cândida António Manuel Dias dos Santos.