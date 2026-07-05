Afrique: Handball - L'Angola s'impose face à l'Algérie lors du tournoi de classement

Luanda — L'équipe nationale féminine junior d'Angola a battu jeudi matin son homologue algérienne sur le score de 27 à 16, lors du tournoi de classement du Championnat du monde junior féminin de handball, disputé au Palais des sports de Jinzhong, en Chine.

Les Angolaises menaient déjà à la pause (12-9), avant de creuser l'écart en seconde période dans cette rencontre comptant pour les places de la 21e à la 24e.

La gardienne Daniela Neto s'est particulièrement illustrée avec 12 arrêts et un taux d'efficacité de 52 %, tandis que l'arrière droite Vilma Manuel, auteure de cinq réalisations, a été désignée meilleure joueuse de la rencontre (MVP).

L'Angola affrontera vendredi l'Argentine lors de son dernier match de classement, qui déterminera les 21e et 22e places du tournoi.

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Au cours de cette phase de classement, la sélection angolaise s'était auparavant largement imposée face à l'Inde (33-14), avant de s'incliner contre l'Égypte (20-26).

Lors de la phase de groupes, elle avait été battue par l'Autriche (22-29) et la Serbie (16-26), avant de conclure cette étape de la compétition par une victoire convaincante contre le Paraguay (24-11).

Dirigée par José Chuma, la sélection angolaise est composée de Daniela Neto, Ladislane Vata, Elizandra Domingos, Patrícia Paulino, Giatiane Cassoma, Rita Xavier, Vilma Manuel, Beatriz Pereira, Augusta dos Anjos, Isabel Cateco, Balbina Nunda, Carla Lussende, Marina Alfredo, Maria Castro et Letícia Costa.