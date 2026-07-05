Angola: Handball - Le Primeiro d'Agosto et l'Interclube s'affrontent en finale de la Coupe d'Angola

2 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Primeiro d'Agosto et l'Interclube disputeront vendredi, à 17h30, au pavillon de Cidadela, la finale de la 26e édition de la Coupe d'Angola de handball masculin.

Les deux formations se retrouvent seulement deux jours après s'être affrontées en finale de la 47e édition du Championnat national, remportée par le Primeiro d'Agosto sur le score de 22 à 20.

Les deux équipes font figure de favorites pour le titre en raison de leur remarquable équilibre tactique et technique. Leurs confrontations sont généralement très disputées et se décident souvent sur des détails ou dans les dernières minutes, avec de nombreux retournements de situation et égalisations successives.

Le Primeiro d'Agosto, dirigé par l'entraîneur Filipe Cruz, abordera cette finale avec un moral élevé après son récent sacre national et fort d'une expérience supérieure dans ce type de rendez-vous, avec l'ambition de conserver son trophée.

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De son côté, l'Interclube, entraîné par José Pereira, dit « Kidó », tentera de s'imposer afin de conclure la saison sur un titre.

Pour atteindre la finale, le 1er Août a dominé le GD 4 de Junho de Huambo en demi-finales sur les scores de 50-14 et 33-23, tandis que l'Interclube s'est largement imposé face au Sporting de Bié, avec deux victoires sans appel (50-13 et 50-11).

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