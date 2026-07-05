Angola: L'Assemblée nationale lance le Prix des études parlementaires

Luanda — L'Assemblée nationale a lancé vendredi le Prix des études parlementaires, une initiative destinée à stimuler la recherche scientifique sur le Parlement angolais, à promouvoir la production de connaissances académiques et à renforcer la coopération entre l'institution législative et les établissements d'enseignement supérieur.

Lors de la présentation de cette initiative, le directeur de l'Académie parlementaire, Amílcar Mário Quintas, a expliqué que ce prix a pour principal objectif d'encourager les recherches portant sur l'histoire, l'organisation, le fonctionnement et les défis du Parlement angolais, tout en suscitant l'intérêt de la communauté universitaire pour les études parlementaires.

L'initiative vise également à reconnaître et à valoriser l'excellence académique, en récompensant les travaux qui se distinguent par leur qualité scientifique, leur rigueur méthodologique, leur originalité et leur pertinence pour l'activité parlementaire.

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Selon Amílcar Mário Quintas, le prix entend aussi renforcer la coopération entre l'Assemblée nationale et les établissements d'enseignement supérieur, promouvoir l'éducation civique et législative, ainsi qu'encourager la présentation de propositions innovantes susceptibles de contribuer à la modernisation du Parlement, à l'amélioration du processus législatif et au renforcement de l'action de l'Assemblée nationale.

Le concours est ouvert aux étudiants angolais inscrits en licence dans des établissements d'enseignement supérieur, en Angola comme à l'étranger. Il vise à éveiller, dès le début du parcours universitaire, l'intérêt pour la recherche consacrée au Parlement.

Amílcar Mário Quintas a précisé que le concours ne s'adresse pas uniquement aux étudiants en droit. Il est également ouvert aux candidats issus de disciplines telles que l'économie, les sciences politiques, la sociologie ou d'autres domaines, à condition que leurs travaux présentent un intérêt pour les études parlementaires.

La mise en oeuvre du prix sera encadrée par un règlement adopté par l'Assemblée nationale, qui fixera les modalités de participation, les critères d'évaluation, le calendrier ainsi que l'ensemble des procédures, sous la coordination de l'Académie parlementaire.

Il a également été annoncé que le prix fera l'objet d'une campagne de promotion dans plusieurs provinces du pays, à travers des présentations organisées au sein des établissements d'enseignement supérieur.

La cérémonie a également été marquée par la présentation du jury du concours, présidé par le professeur émérite Carlos Feijó et composé de spécialistes du droit, de l'économie, des sciences politiques ainsi que de responsables de l'Assemblée nationale.

À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a estimé que cette initiative contribue à renforcer les liens entre le Parlement, les établissements d'enseignement supérieur et la société. Selon lui, elle s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de promotion de la recherche scientifique appliquée.

Le ministre a souligné que les études parlementaires permettent d'analyser de manière scientifique le fonctionnement du processus législatif, les mécanismes de contrôle de l'action publique ainsi que la qualité des politiques publiques, contribuant ainsi au renforcement des institutions démocratiques et à une participation accrue des citoyens à la vie publique.

Il a enfin encouragé les étudiants, les enseignants et les chercheurs à prendre part au concours, estimant que la production scientifique doit apporter des réponses concrètes aux défis nationaux et contribuer à l'amélioration de l'activité parlementaire ainsi qu'à la qualité de la gouvernance.