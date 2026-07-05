Afrique: L'Angola invité à participer au Conseil ECAM 2026 à New York

Luanda — L'Angola a été invité jeudi à participer, au plus haut niveau, à la 8e réunion du Conseil européen des entreprises pour l'Afrique et le Moyen-Orient (Conseil ECAM), qui se tiendra en septembre prochain à New York, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'invitation, adressée au Président de la République, João Lourenço, invité d'honneur et orateur principal, a été remise au Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, lors d'une rencontre avec des représentants de The European House - Ambrosetti (TEHA) et de GKSD Investment Holding.

Cette rencontre a permis de renforcer le dialogue institutionnel entre les parties et d'identifier de nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs stratégiques.

Lors de l'entretien, des représentants de TEHA et de GKSD Investment Holding ont présenté le Conseil ECAM, une plateforme internationale de dialogue stratégique réunissant chefs d'État, dirigeants d'organisations internationales, chefs d'entreprise et experts afin d'examiner les enjeux économiques et géostratégiques en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

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Les institutions ont également manifesté leur intérêt pour un renforcement de la coopération avec l'Angola dans les domaines de la santé, de l'investissement, de l'innovation et du développement économique, en privilégiant la mise en place de partenariats public-privé.

Dans ce contexte, elles ont proposé une réunion bilatérale de haut niveau entre le Président de la République d'Angola et les dirigeants de GKSD Investment Holding, du Gruppo San Donato et du Conseil ECAM, afin d'identifier des opportunités concrètes d'investissement et de coopération.

L'audience a également permis d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration et a réaffirmé l'intérêt commun pour le renforcement des partenariats internationaux susceptibles de stimuler l'investissement, de promouvoir l'innovation et de contribuer au développement durable de l'Angola.