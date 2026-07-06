Congo-Brazzaville: Obsèques de l'ayatollah Ali Khamenei - Le pays représenté à Téhéran par Constant Serge Bounda

À l'invitation de la République islamique d'Iran, et en présence de plus d'une centaine de délégations étrangères, Constant Serge Bounda, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, a représenté à Téhéran le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de la cérémonie officielle d'hommage aux martyrs de la Nation.

Selon le ministre de la diplomatie congolaise, l'hommage aux cérémonies funéraires d'Ali Khamenei a constitué un moment d'une profonde émotion, marqué par une impressionnante communion entre un peuple fier, résilient et profondément patriotique, uni dans le recueillement, la mémoire de ses martyrs et son indéfectible attachement à sa Nation.

En marge de la cérémonie officielle à laquelle il a pris part à Téhéran, dans le cadre de la diversification des partenariats stratégiques du Congo, il a eu des entretiens particulièrement fructueux avec son homologue, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

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Leurs échanges, empreints de confiance et de cordialité, ont ouvert d'excellentes perspectives pour le renforcement de la coopération bilatérale et la consolidation des relations d'amitié qui unissent les deux pays depuis un demi-siècle.

L'année 2026 marque le cinquantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République du Congo et la République islamique d'Iran.