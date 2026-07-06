Maroc: Quart de finale France / Maroc - Les Coqs au menu des Lions

Finalement, les 9 qualifiés africains sur 10 représentants pour les 16es de finale du Mondial 2026 n'étaient qu'une douce illusion dont on s'est bercé. Sur les 9 en effet, il n'était guère plus que 2 en huitième de finale, notamment le Maroc et l'Égypte.

Dans sa marche, le car balai qui ramasse les canards boiteux qui tombent au fur à mesure, a embarqué les 7 autres qui avaient pu sortir des matchs de poules, tous d'ailleurs de l'Afrique subsaharienne (Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, RD Congo, Cap- Vert, Afrique du Sud, Algérie). A voir d'ailleurs comment ils s'étaient qualifiés dans les différents groupes, on doutait bien que la tâche serait ardue.

Et la malédiction de la 86e minute a frappé en montrant comment nos sélections nationales n'étaient pas aussi rigoureuses jusqu'au coup de sifflet final. Puisqu'elles ont souvent plié l'échine, dans les 10 dernières minutes des matches même quand elles menaient au score, comme ce fut le cas du Sénégal qui a réussi l'exploit de se faire doubler par la Belgique alors qu'il menait par 2 buts à 0.

Il va donc falloir revoir nos fondamentaux footballistiques

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pour éviter à l'avenir, ce genre de déconvenue. Chapeau bas cependant au Cap-Vert qui, pour sa première participation au Mondial, a montré de belles choses, avant de s'incliner face à l'Argentine de Lionel Messi. Et les Requins Bleus pourront tirer profit de cette première expérience, somme toute réussie pour continuer d'apprendre à nager dans les grandes eaux du football mondial.

Sous réserve de voir ce que les Pharaons d'Égypte pourront faire demain face aux Albicélestes, les Lions de l'Atlas continuent de marquer leur territoire. Samedi en effet, pour le premier des 8es de finale, les protégés du coach Mohamed Ouahbi ont infligé un cinglant 3-0 au Canada, l'un des 3 pays organisateurs. de cette édition. Jusqu'où vont-ils aller cette fois-ci ; eux qui avaient réussi l'exploit de parvenir en demi-finale, il y a 4 ans, avant de s'incliner face à la France. Cette même France que la sélection chérifienne va de nouveau croiser en quarts de finale, le jeudi. Un match aux allures de revanche que le capitaine Achraf Hakimi et ses coéquipiers auront à coeur

de prendre. Mais ils savent pertinemment que la tâche ne sera pas facile. Les Tricolores qui ont sorti le Paraguay par 1 à 0 à l'issue d'une rencontre particulièrement heurtée, sont en effet présentés comme l'un des principaux favoris au titre mondial et leur attaque de feu fait rêver plus d'un sélectionneur. Il s'agit de Bradley Barkola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kilian Mbappé, Michael Olise. Le coach Didier Deschamps a cependant moins de certitude en défense, ce qui laisse entrevoir un match ouvert ou chacune des équipes a sa chance. On espère que le Maroc saura utiliser à bon escient les failles de son adversaire pour faire aussi bien, sinon mieux qu'au Qatar.