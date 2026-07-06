Afrique: Cap-Vert - La fierté du continent

Luanda — Le Cap-Vert a achevé, samedi à Miami, aux États-Unis, sa toute première participation à une Coupe du monde de football, après avoir contraint l'Argentine, championne du monde en titre, à puiser dans ses ressources pour venir à bout de la sélection africaine.

Lors de l'avant-dernier match des seizièmes de finale, opposant les « Requins bleus » à l'« Albiceleste », les Cap-Verdiens ont démontré qu'ils possèdent les qualités d'une équipe capable de rivaliser dans les plus grandes compétitions.

Les statistiques enregistrées par cette sélection africaine pour ses débuts dans une épreuve d'un niveau aussi élevé sur les plans technique et compétitif suffisent à étayer ce constat.

Le Cap-Vert a disputé quatre rencontres, dont trois face à des nations déjà sacrées championnes du monde : l'Argentine, triple championne du monde, l'Espagne, sacrée une fois, et l'Uruguay, double champion du monde. Son quatrième adversaire était l'Arabie saoudite.

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Avec quatre matches nuls, quatre buts inscrits et cinq encaissés, la sélection cap-verdienne boucle sa première participation sans la moindre défaite à l'issue du temps réglementaire, une performance qui restera gravée dans l'histoire du football mondial.

Les « Requins bleus » ont successivement fait match nul contre l'Uruguay (2-2), l'Espagne (0-0), l'Arabie saoudite (0-0) et l'Argentine (1-1), avant de s'incliner 3-2 après prolongation face à cette dernière.

Opposé à l'Argentine de Lionel Messi, l'un des plus grands footballeurs de ces dernières décennies, le Cap-Vert a fait preuve d'une remarquable maturité sportive ainsi que d'une solide maîtrise physique et mentale, donnant l'impression d'être une équipe habituée aux joutes du plus haut niveau.

Malgré une issue défavorable au terme des trente minutes de prolongation, provoquées par l'intensité et la compétitivité de la rencontre, les « Requins bleus » ont démontré que le travail, la détermination, une préparation rigoureuse et la création de conditions propices à la pratique du sport constituent des facteurs essentiels pour atteindre des résultats de haut niveau.

Au regard du parcours réalisé par le Cap-Vert, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que c'est toute l'Afrique qui en sort grandie, de même que les Pays africains de langue officielle portugaise (PALOP), la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et, plus largement, le football lui-même.

Une étape s'est achevée pour le Cap-Vert dans cette Coupe du monde disputée sur le continent américain. Mais un nouveau cycle s'ouvre désormais : celui d'une sélection capable d'affronter les plus grandes nations d'égal à égal, sans jamais se laisser intimider par la réputation de son adversaire. AG/VC/ADR/BS