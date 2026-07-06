Maroc: Ounahi sort de l'ombre et propulse le Maroc en quarts

Le Maroc a rempli son contrat. Au NRG Stadium de Houston, les Lions de l'Atlas ont dominé le Canada (3-0) pour rejoindre les quarts de finale, grâce à un Azzedine Ounahi décisif en seconde période, auteur d'un doublé après une première mi-temps transparente.

Le match avait pourtant mal commencé pour le Maroc. Bousculés par le pressing canadien et privés dès le début de rencontre d'Ismaël Saibari sur blessure, les Lions de l'Atlas ont subi une première période chaotique. Ounahi, le milieu de Gérone, était méconnaissable : peu de ballons dans les zones dangereuses, difficultés à casser les lignes et influence limitée dans la construction du jeu.

La pause a tout changé. Dès la 50e minute, le natif de Casablanca a conclu parfaitement une combinaison sur coup franc pour ouvrir le score et libérer les siens. Plus en confiance, il a retrouvé sa mobilité et sa qualité technique, participant davantage aux transitions offensives. À la 82e minute, il a scellé la qualification d'une frappe enroulée imparable en conclusion d'un contre éclair initié par Brahim Díaz. Entre les deux, un troisième but marocain avait définitivement tué le suspense.

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«Ce n'était pas facile pour nous. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes, surtout en première mi-temps. On a trouvé des solutions. Il n'y a pas un match facile dans cette compétition», a confié l'homme du match au coup de sifflet final.

Élu homme du match, Ounahi confirme une belle dynamique entamée en club cette saison avec Gérone -- cinq buts et deux passes décisives. Le Maroc affrontera en quarts de finale le vainqueur de France-Paraguay. Avec un Ounahi à ce niveau, le futur adversaire des Lions de l'Atlas a de quoi s'inquiéter.