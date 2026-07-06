Cote d'Ivoire: Transformation numérique - Certinum, une nouvelle plateforme pour renforcer la protection des données personnelles

Le lancement de Certinum, la nouvelle plateforme numérique dédiée à la mise en conformité des organismes en matière de protection des données à caractère personnel, marque une étape importante dans la modernisation des services publics en Côte d'Ivoire.

Développée par Business Management Invest World Financial Services (BMI-WFS) pour le compte de l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI), cette solution technologique illustre la montée en puissance de l'expertise ivoirienne dans le domaine du numérique.

Présentée le 2 juillet 2026 à Abidjan, la plateforme permet à l'ARTCI de gérer de manière entièrement dématérialisée les procédures de mise en conformité des structures soumises à la législation sur la protection des données à caractère personnel. Cette innovation contribue à renforcer la gouvernance numérique du pays et positionne l'ARTCI parmi les autorités de régulation africaines les plus avancées en matière de protection des données personnelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant lors de la cérémonie de lancement, le Président-directeur général de BMI-WFS, Secongo Clotchor, a souligné que Certinum est le fruit d'une collaboration exemplaire entre les secteurs public et privé. Selon lui, ce projet traduit une vision commune fondée sur l'innovation, la confiance et la valorisation des compétences nationales.

« La donnée est aujourd'hui l'or stratégique du XXIe siècle. Celui qui maîtrise la donnée maîtrise son avenir. Celui qui protège la donnée protège sa souveraineté », a-t-il déclaré devant les représentants des administrations publiques, des institutions et des acteurs du numérique.

Le dirigeant de BMI-WFS a exprimé sa reconnaissance au ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique pour son engagement en faveur des partenariats public-privé. Il a également salué le soutien du Conseil de régulation de l'ARTCI, de son Directeur général ainsi que l'implication des équipes techniques ayant contribué à la concrétisation de cette plateforme.

Spécialisée dans la transformation digitale, le Big Data, l'intelligence artificielle et les technologies financières, BMI-WFS s'est imposée, depuis 2017, comme un acteur majeur de l'innovation numérique en Côte d'Ivoire. L'entreprise conçoit des solutions répondant aux plus hauts standards internationaux de sécurité, notamment grâce à sa certification PCI DSS Level 1, référence mondiale en matière de sécurisation des paiements électroniques.

Au fil des années, BMI-WFS a accompagné plusieurs administrations dans leur transformation numérique. Parmi ses réalisations figurent Net Collect Services, dédié à la digitalisation de la collecte des ressources propres des collectivités territoriales, TrésorMoney, première plateforme de paiement des services publics de l'UEMOA reposant sur une monnaie électronique émise par un Trésor public, ainsi que la modernisation des services du ministère des Eaux et Forêts.

L'entreprise a également développé plusieurs solutions numériques pour l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU) et la Direction générale des Sports, confirmant sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des administrations publiques.

Au-delà des frontières ivoiriennes, BMI-WFS exporte désormais son expertise en République démocratique du Congo, au Congo et au Mali, où elle accompagne également des projets de transformation numérique.

Avec Certinum, l'entreprise confirme sa volonté de mettre l'innovation technologique au service de l'intérêt général. Bien plus qu'une simple plateforme de conformité, cette solution incarne l'émergence d'un savoir-faire ivoirien capable de concevoir des outils numériques répondant aux exigences internationales tout en accompagnant les ambitions de l'État en matière de souveraineté numérique.

À travers cette nouvelle réalisation, BMI-WFS consolide ainsi son statut de partenaire technologique de référence des institutions publiques et réaffirme son ambition de contribuer à l'édification d'une économie numérique performante, sécurisée et compétitive, en Côte d'Ivoire comme à l'échelle du continent africain.