Mali: Le banquier Babaly Ba nommé conseiller spécial du Premier ministre

3 Juillet 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Oussouf DIAGOLA, Grand Reporter à Paris

Lauréat du trophée « Oscar des Oscars » prestigieux titre honorifique du Conseil international des managers africains (Cima) en juillet 2018 en sa qualité de directeur général de la Banque malienne de solidarité BMS-SA, Babaly Bâ a réussi à faire de la dernière-née des banques maliennes, selon le critère de la structure du capital, la première de la place financière à la fin de l'exercice 2017 après une fusion avec la Banque Malienne de l'Habitat.

Babaly Bâ a un parcours de plus de trois décennies dans le secteur bancaire et financier au Mali et dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. " Il a su concilier dans sa longue carrière de banquier le social et la rentabilité financière » témoigne un homme averti du sérail qui souligne sa « contribution significative dans la lutte contre la pauvreté en facilitant l'accès des couches défavorisées de la population aux services financiers, via le refinancement des structures décentralisées (Sfd), d'une part, et en mettant surtout l'accent sur la création d'emplois par un appui aux Petites et moyennes entreprises (Pme), d'autre part".

Auprès du Sherpa Docteur Boubou Cissé, Babaly BA n'aura pas le temps de savourer sa retraite entamée début 2019. Le dinosaure du secteur privé tiendra sans doute sûr de bonnes béquilles pour traduire en actes concrets la feuille de route de la Primature dans le cadre de la politique sociale de développement, en faisant reculer la pauvreté au Mali, en finançant de manière intelligente le secteur informel.

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