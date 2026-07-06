La Première ministre Judith Suminwa Tuluka, réunie vendredi 3 juillet, avec la Commission spéciale du recouvrement forcé des créances en souffrance du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI), a fixé le cap : aucun dossier ne devra être oublié dans le processus de récupération des près de 350 millions de dollars américains dus à cet établissement public stratégique.

Cette réunion de haut niveau vise à restaurer les capacités financières du FPI, considéré comme un instrument clé de l'industrialisation de la République démocratique du Congo, rapporte un communiqué de presse de la Primature.

Selon le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, la Première ministre a donné des orientations précises visant à affiner la catégorisation des débiteurs afin d'adapter les mécanismes de recouvrement à chaque situation.

« Ce n'est que le début des travaux. Nous allons d'abord catégoriser toutes ces créances qui sont en souffrance. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est que ceux qui doivent payer doivent s'exécuter », a-t-il déclaré à l'issue de la réunion.

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Des fonds publics bloqués depuis plusieurs années

Le dossier des créances du FPI avait déjà été évoqué lors du Conseil des ministres du 10 avril dernier. À cette occasion, le Président de la République avait insisté sur le caractère prioritaire de ce dossier, estimant que le renforcement des capacités financières du Fonds demeure indispensable pour soutenir le développement industriel du pays.

D'après Justin Kalumba, près de 350 millions de dollars restent entre les mains de débiteurs qui n'ont pas honoré leurs engagements de remboursement. Ces ressources, destinées à financer des projets industriels, demeurent immobilisées alors que le FPI fait face à des contraintes financières qui limitent son intervention dans l'économie.

« Il n'est pas normal que des personnes qui ont reçu de l'argent de l'État ne le rendent pas alors qu'elles se sont engagées à le faire. Il faut absolument aider le FPI à recouvrer cet argent afin qu'il soit réinvesti dans l'industrialisation du pays », a souligné le membre du Gouvernement.

L'industrialisation au coeur de la stratégie gouvernementale

Pour l'Exécutif, le recouvrement de ces créances dépasse le simple enjeu financier. Il s'agit d'une condition essentielle pour accélérer l'industrialisation et favoriser la création d'emplois, l'un des axes prioritaires du Programme d'actions du Gouvernement 2024-2028.

Le Gouvernement estime que la transformation locale des matières premières constitue un levier important pour accroître la valeur ajoutée nationale et renforcer l'économie productive.

« Nous ne devons pas nous limiter à la commercialisation des produits bruts ou des matières premières. Il faut absolument les transformer localement. On ne peut pas industrialiser le pays uniquement en comptant sur les financements extérieurs ; il faut également mobiliser nos ressources internes », a insisté Justin Kalumba.

Une traque des insolvables au nom de la bonne gouvernance

Certaines créances remontent à près de vingt ans, illustrant la persistance de situations d'insolvabilité qui ont privé le FPI de ressources importantes pendant plusieurs décennies.

Pour le Gouvernement Suminwa, la récupération de ces fonds issus de la taxe pour la promotion de l'industrie s'inscrit dans une logique de bonne gouvernance et de gestion responsable des ressources publiques.

La réunion a rassemblé plusieurs personnalités, notamment le Premier président de la Cour de cassation, les ministres du Budget, des Affaires foncières et du Portefeuille, les responsables de l'Inspection générale des finances (IGF), de l'ANR, de la DGM et du CNC, ainsi que le Conseiller spécial du Chef de l'État en matière de sécurité et le Comité de gestion du FPI.

Avec cette mobilisation institutionnelle, le Gouvernement affiche sa détermination à récupérer chaque dollar dû au FPI afin de redonner à cet outil financier les moyens de soutenir l'industrialisation et la création d'emplois en RDC.