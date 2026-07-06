Gabon: Quand la saison sèche dicte sa loi - Macy Ilema rallume le feu pour une douche royale !

5 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele SIKA

La saison sèche n'épargne personne, pas même les artistes. Au village, la jeune chanteuse gabonaise, Macy Ilema a choisi de revenir à une méthode aussi simple qu'efficace : le bon vieux feu de bois pour chauffer l'eau de la douche.

Une scène qui rappelle que le confort ne dépend pas toujours de la technologie, mais souvent de l'ingéniosité. Entre les crépitements du bois et la vapeur qui s'élève de la marmite, c'est tout un art de vivre qui reprend ses droits, avec une touche de nostalgie.

Au fond, la saison sèche nous enseigne une belle leçon : quand le froid s'invite, le feu de bois devient le meilleur des chauffagistes et la douche chaude prend des allures de spa cinq étoiles. Comme quoi, les traditions ont parfois plus d'un tour dans leur marmite !

Un joli clin d'oeil à la vie au village, où l'authenticité réchauffe autant les coeurs que l'eau de la douche.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.