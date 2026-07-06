Gabon: Quand la saison sèche dicte sa loi - Macy Ilema rallume le feu pour une douche royale !

La saison sèche n'épargne personne, pas même les artistes. Au village, la jeune chanteuse gabonaise, Macy Ilema a choisi de revenir à une méthode aussi simple qu'efficace : le bon vieux feu de bois pour chauffer l'eau de la douche.

Une scène qui rappelle que le confort ne dépend pas toujours de la technologie, mais souvent de l'ingéniosité. Entre les crépitements du bois et la vapeur qui s'élève de la marmite, c'est tout un art de vivre qui reprend ses droits, avec une touche de nostalgie.

Au fond, la saison sèche nous enseigne une belle leçon : quand le froid s'invite, le feu de bois devient le meilleur des chauffagistes et la douche chaude prend des allures de spa cinq étoiles. Comme quoi, les traditions ont parfois plus d'un tour dans leur marmite !

Un joli clin d'oeil à la vie au village, où l'authenticité réchauffe autant les coeurs que l'eau de la douche.