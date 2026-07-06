Soudan: Le Président du CST félicite le Peuple Américain à l'anniversaire de l'indépendance

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a félicité le peuple Américain à l'occasion de la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique.

Le Président du CST a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux au peuple Américain à cette occasion, en souhaitant aux États-Unis et à leur peuple la durabilité de la paix, de l'unité, du progrès et de la prospérité.

Al-Burhan a dit: « Alors que les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance, j'adresse mes sincères félicitations et mes meilleurs voeux au peuple Américain pour un avenir prospère, où règnent la paix, l'unité et le progrès. ».