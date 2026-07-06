Algérie: Le président de la République inaugure le nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

5 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé dimanche à l'inauguration du nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, situé à Dely Ibrahim (Ouest d'Alger), et qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures publiques et de la mise à disposition d'espaces de travail modernes répondant aux normes les plus récentes.

Cet édifice administratif, inauguré dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, constitue l'une des plus importantes infrastructures du secteur, alliant design moderne, technologies intelligentes et normes de sécurité avancées dans le domaine de la construction.

Le nouveau siège, qui s'étend sur une superficie de 2,5 hectares, comprend une tour principale de 122 mètres, composée de 24 étages, en plus d'un bâtiment administratif et de plusieurs infrastructures, dont des salles de réunion et un observatoire panoramique offrant une vue à 360 degrés.

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Le bâtiment a également été doté des technologies les plus récentes et de systèmes de sécurité de pointe, notamment un système avancé de résistance aux séismes, en plus d'un parking souterrain d'une capacité d'environ 450 véhicules.

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