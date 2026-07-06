Sénégal: Impact'Elles - La Première Dame Absa Faye salue le lancement d'une nouvelle initiative pour les femmes leaders

5 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, s'est réjouie d'avoir été la marraine du lancement de l'association Impact'Elles, une initiative dédiée au réseautage et à la solidarité entre femmes.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce 04 juillet 2026 , elle a souligné que cette association « témoigne de la volonté des femmes de grandir ensemble, de partager leurs expériences et de bâtir des réseaux de solidarité au service de leur réussite ».

L'événement a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, ainsi que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour la Première Dame, la présence de ces deux membres du gouvernement a « donné une résonance particulière à cette rencontre consacrée à un enjeu majeur de notre temps ».

Placée sous le thème « Santé mentale des femmes leaders : un défi au quotidien », cette première édition a mis en lumière un sujet encore trop souvent négligé. Absa Faye a rappelé que « prendre soin de sa santé mentale est une priorité, une condition essentielle pour exercer un leadership durable et inspirant ».

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La Première Dame a également félicité les organisateurs et intervenants, évoquant « la qualité des échanges, la richesse du panel et l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un véritable espace de réflexion, de dialogue et d'espérance ».

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