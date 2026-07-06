Afrique: Éliminatoires Mondial FIBA 2027 - Le Sénégal humilie Madagascar (101-59)

Le Sénégal a livré une démonstration ce samedi 04 juillet 2026 au stadium Marius Ndiaye de Dakar, écrasant Madagascar 101 à 59 lors de la troisième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA 2027. Une victoire qui vient confirmer la qualification déjà obtenue pour le deuxième tour, décrochée grâce au succès face à la Côte d'Ivoire (85-72).

Les hommes de Desagana Diop n'ont rien laissé au hasard. Dès l'entame, ils ont déroulé un 15-0 en moins de trois minutes, plaçant le match sous contrôle total avant même le premier temps mort. Brancou Badio a lancé la machine avec huit points inscrits dans les deux premières minutes, pour terminer meilleur artificier de la rencontre : 22 points, 8 rebonds et 7 passes décisives en un peu plus de 24 minutes, sans la moindre balle perdue.

Ibrahima Faye a lui aussi livré une performance de haut niveau avec un double-double à 20 points et 10 rebonds. Sous le panneau, Ibou Badji s'est illustré défensivement avec 8 contres, en plus de ses 10 points et 5 rebonds, pendant que Moustapha Diop complétait un match plein (10 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 1 contre).

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Madagascar a bien tenté un sursaut en fin de premier quart-temps, mais sans jamais parvenir à inquiéter des Lions solides sur tous les compartiments du jeu. L'écart n'a fait que grandir au fil des périodes, jusqu'à culminer à 42 points dans les derniers instants de la rencontre.

Le Sénégal clôturera cette fenêtre ce dimanche face à la République démocratique du Congo, fort de cette dynamique retrouvée.