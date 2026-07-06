Sénégal: Pape Thiaw, partira, partira pas...

Le 18 janvier dernier, il a été porté au pinacle. Dans l'enfer de Rabat, il a mené le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Mais le football ne se nourrit pas seulement de palmarès et de passé. Après le sacre continental, Pape Thiaw était attendu pour confirmer sur la scène mondiale.

Mais il n'a pas réussi à frapper le grand coup qui lui aurait permis de convaincre et de mettre tout le Sénégal à ses pieds. Après une phase de poules compliquée, avec à la clef deux défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), et une qualification miraculeuse en seizièmes de finale, les Lions n'ont pas survécu au tour suivant face aux Diables Rouges. Ils n'ont pas réussi à gérer leur avantage de deux buts qui semblait pourtant suffisant pour assurer leur qualification en huitièmes de finale.

Mal leur en a pris puisque la Belgique a su exploiter leurs faiblesses pour revenir au score et l'emporter dans les arrêts de jeu des prolongations (3-2). Cet échec risque de peser sur l'avenir de Pape Thiaw à la tête de la sélection. Cette élimination rappelle une vérité fondamentale du football de haut niveau : les grandes compétitions se gagnent autant par la maîtrise des émotions que par la qualité du jeu. Pape Thiaw ne devrait pas survivre à ce crash.

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Il devrait rejoindre la liste des entraîneurs qui ont fait les frais de leurs mauvaises performances lors de ce Mondial : Sabri Lamouchi (Tunisie), Hong Myung-Bo (Corée du Sud), Steve Clarke (Ecosse), Miroslav Koubek (Tchéquie), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Équateur), Ronald Koeman (Pays-Bas), Julian Naggelsman (Allemagne).

Pour l'heure, le sélectionneur des Lions, très critiqué et tenu pour responsable de cet échec, n'envisage pas (encore) de quitter son poste. Son avenir est suspendu à la décision de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). L'instance fédérale s'est emmurée dans un silence assourdissant et ne s'est toujours pas prononcée sur l'avenir du sélectionneur. Après ce naufrage tactique qui a valu au Sénégal l'une des plus grandes désillusions de son histoire footballistique, les Lions repartiront à la chasse dans deux mois avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Deux rencontres sont au menu : le 23 septembre contre le Mozambique et le 27 septembre contre l'Éthiopie. Pape Thiaw partira ou ne partira pas ? La question revient en boucle depuis le cauchemar américain. Pour l'heure, c'est le flou total. La Fédération, sous pression, est très attendue pour acter ou non son départ et celui de son staff avant les prochaines échéances qui se profilent à l'horizon. Et de désigner éventuellement son successeur.