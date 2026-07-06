Burkina Faso: Achille Ouedraogo et Issa Compaoré des Éditions Sidwaya se sont illustrés par leurs oeuvres

4 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Achille OUEDRAOGO a remporté le 1er Prix de la meilleure oeuvre journalistique en presse écrite, édition 2026, organisé par l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) le 4 juillet 2026, récompensant la qualité de son travail dans le journalisme sportif.

De son côté, Issa COMPAORÉ a décroché le 3e Prix du concours de photographie des sites et attraits touristiques du Burkina Faso. Ces distinctions saluent le professionnalisme et le talent des deux journalistes, chacun dans son domaine d'excellence.

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