Sénégal: CORED - Le président du tribunal des pairs plaide pour le renforcement des moyens de l'organe d'autorégulation

Dakar — Des professionnels des médias ont plaidé, samedi, à Dakar, pour le renforcement des moyens du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), en vue d'un bon exercice de sa mission.

"Le CORED opère avec des moyens d'une minceur alarmante, face à l'explosion du nombre de médias", s'est alarmé Ibrahima Souleymane Ndiaye, le président du tribunal des pairs de l'instance d'autorégulation des médias, souhaitant ensuite un "renforcement urgent et massif [de ses] moyens".

Il intervenait à la cérémonie officielle d'une assemblée générale ordinaire du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr, et de nombreux professionnels des médias.

"On ne fait pas respecter une discipline de fer avec des outils de fortune. L'autorégulation a un coût", a ajouté Ndiaye en déplorant un CORED "sous-financé" pour exercer sa mission.

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Il est difficile pour l'organe d'autorégulation de faire appliquer les règles d'éthique et de déontologie et de condamner les dérives sans les moyens nécessaires à l'exercice d'une telle mission, selon Ibrahima Souleymane Ndiaye.

"Le monitoring est l'oeil et l'oreille du CORED. Sans un système de surveillance technologique [...] performant, capable de scanner en temps réel la radio, la télévision, la presse écrite et le cyberespace sénégalais, notre action restera en partie réactive et dépendante des seules plaintes des citoyens", a-t-il soutenu.

Selon Ndiaye, le CORED doit disposer d'un bon instrument de monitorage scientifique pour avoir la vue la plus exhaustive et la plus juste des pratiques journalistiques au Sénégal.

"C'est le prix à payer pour anticiper les dérives, documenter les manquements de manière incontestable et asseoir définitivement l'autorité de nos décisions", a-t-il dit.

Le tribunal des pairs et le directoire du CORED sont tous confrontés au manque criant de moyens de l'instance d'autorégulation, selon Ibrahima Souleymane Ndiaye.

Le président du tribunal des pairs du CORED a invité le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions à augmenter le budget de l'instance d'autorégulation.

"Monsieur le ministre, [augmenter] le budget du CORED ne revient pas à subventionner un organisme de plus. C'est investir de manière stratégique dans la salubrité publique et la stabilité démocratique de notre pays. Une presse qui s'autorégule mal est une presse qui menace la paix sociale. Donner au CORED les moyens de faire son monitorage et de juger, c'est garantir aux citoyens un débat public de qualité", a-t-il plaidé.

Mamadou Thior, le président sortant du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, a présenté le rapport moral de cette instance qu'il dirigeait depuis 2019.

Il a relevé les difficultés financières du CORED. "Pour bien faire son travail, le monitoring régulier des médias est indispensable, mais il reste le maillon faible. Nous l'avons modestement débuté cette année, mais tous les moyens matériels et financiers ne sont pas encore réunis", a averti Thior.

Bacary Sarr a dit comprendre "parfaitement" la volonté du CORED de se doter d'un bon dispositif de monitorage des médias.

La modernisation du secteur des médias fait partie des priorités du gouvernement, assuré M. Sarr.

"Elle implique non seulement une meilleure gouvernance du secteur, mais également la création des conditions devant permettre aux entreprises de presse d'être économiquement viables et aux professionnels des médias d'exercer leur métier dans des conditions dignes" de la noblesse de leur métier, a-t-il souligné.

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a procédé, lors de son assemblée générale, au renouvellement des deux tiers de son directoire, pour un mandat de trois ans.

Les journalistes Aliou Diouf (Le Soleil) et Migui Marame Ndiaye (Radio Sénégal) font partie des nouveaux membres du directoire de cette instance d'autorégulation des médias, de même que le technicien audiovisuel Omar Dème (7TV).

Les journalistes Mamadou Amat Niasse et Mamadou Dièye ont été respectivement désignés représentants du CDEPS (éditeurs de presse) et du SYNPICS au sein du directoire de 13 membres. L'universitaire Sellé Seck y représente le CESTI.

Dans les prochains jours, le directoire va élire les membres - dont le président - du bureau du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias.