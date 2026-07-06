Liberia: Après une saisie record de cocaïne, cinq suspects inculpés

Liberian Investigator
Une cargaison de drogue d'une valeur de 19,2 millions de dollars américains a été interceptée.
6 Juillet 2026
Radio France Internationale

Cinq personnes et une société de logistique ont été inculpées au Liberia, samedi 5 juillet 2026, après la saisie record de 237 kilos de cocaïne à l'aéroport international Monrovia-Roberts, l'une des plus importantes saisies de drogue jamais réalisées dans le pays. La cargaison avait été interceptée le 7 juin, avant que les autorités n'annoncent l'opération dix jours plus tard. Le président Joseph Boakai avait alors promis de démanteler les réseaux derrière ce trafic.

Les cinq suspects sont accusés d'avoir participé à l'acheminement d'une cargaison de cocaïne destinée à l'Europe. Selon les enquêteurs, la drogue était dissimulée dans six cartons déclarés comme contenant des bouillons cubes Maggi et des tissus traditionnels.

Le chargement devait quitter le Liberia le 5 juin. Mais des anomalies sur le poids déclaré, les images du scanner et les documents d'expédition conduisent à une inspection approfondie. Deux jours plus tard, les agents découvrent les 237 kilos de cocaïne.

Pour les autorités libériennes, cette affaire dépasse le cadre d'une simple saisie de drogue. Elles disent avoir mis au jour un réseau de trafic international. Les enquêteurs disent également avoir identifié une expédition similaire en mai et évoquent des tentatives de corruption pour récupérer la cargaison après sa découverte.

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L'Afrique de l'Ouest, zone de transit du trafic de cocaïne

Les cinq suspects doivent comparaître devant la justice ce lundi, tandis que l'enquête se poursuit pour retrouver d'autres membres présumés du réseau.

Cette affaire intervient alors que l'Afrique de l'Ouest reste une zone de transit majeure de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Au Liberia, elle ravive aussi le débat sur l'efficacité de la lutte antidrogue. Si le président Joseph Boakai promet de démanteler les réseaux criminels, des analystes et des élus réclament davantage de transparence sur l'enquête et sur le suivi judiciaire de ce dossier hors norme.

Le Liberia n'est pas un marché capable d'absorber un tel volume et nous ne produisons pas de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Nous savons donc que nous avons affaire à un réseau criminel organisé de plus grande ampleur, qui cherche à utiliser le Liberia comme pays de transit pour acheminer cette drogue vers d'autres régions du monde. L'enquête est toujours en cours. Mais nous avons établi qu'une cargaison présentant les mêmes caractéristiques avait déjà quitté le Liberia le 22 mai. Ce n'est pas la première affaire de ce type dans le pays. Il y a deux ans, les autorités avaient déjà traité une importante affaire de cocaïne, évaluée à 100 millions de dollars. C'est pourquoi nous rassemblons tous les éléments nécessaires pour démanteler le cartel qui utilise le Liberia comme pays de transit. Le Liberia ne servira ni de refuge ni de point de passage au trafic de stupéfiants. Avec nos partenaires internationaux, nous sommes déterminés à démanteler ce réseau dans toute la sous-région.

Fitzgerald T. M. Biago (Agence libérienne de lutte contre la drogue): «La quantité de cocaïne saisie est considérable»

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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