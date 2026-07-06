Ile Maurice: Plus de 1 300 téléphones portables détruits

Le Mauritius Prison Service (MPS) a procédé, vendredi matin, à la destruction de 1 362 téléphones portables, 284 cartes SIM, deux drones, ainsi que de cartes mémoire, cigarettes, armes artisanales et divers objets prohibés saisis au fil des années lors d'opérations menées dans les établissements pénitentiaires du pays. L'exercice s'est tenu à la Prison Training School de Beau-Bassin, sous la supervision du commissaire des prisons, Rashid Beekhun.

Ces saisies, effectuées entre 2019 et juin 2026, illustrent l'ampleur de la contrebande en milieu carcéral. Selon le commissaire, les téléphones portables constituent un enjeu de sécurité majeur, car ils permettent aux détenus de communiquer illicitement et d'organiser l'introduction d'autres objets prohibés.

Il a détaillé les principales méthodes utilisées : le «pelting», qui consiste à projeter des colis par-dessus les murs d'enceinte, les visites de proches ainsi que les transferts de détenus entre établissements. Il a également évoqué des cas possibles de complicité au sein du personnel pénitentiaire, précisant que l'administration ne tolère aucune défaillance en la matière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à ces pratiques, le MPS a renforcé son dispositif de sécurité à travers des opérations basées sur le renseignement, des fouilles inopinées régulières et un contrôle accru des détenus, des visiteurs et des véhicules entrant dans les établissements. Cette stratégie vise à limiter la contrebande en amont.

Le commissaire des prisons a souligné que cette opération de destruction constitue un geste de transparence envers le public et un signal de fermeté à l'encontre des contrevenants.