Ile Maurice: Des drones repérés au-dessus du cortège présidentiel, Randrianirina promet de traquer les responsables

Le président malgache de la transition, Michaël Randrianirina, est revenu ce samedi 5 juillet sur un nouvel épisode inquiétant survenu la veille dans la capitale. Des coups de feu ont retenti vendredi soir dans le quartier huppé d'Ivandry, à Antananarivo, au moment où passait le cortège présidentiel, alertant des riverains qui ont filmé la scène et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux.

La garde présidentielle a ouvert le feu à titre préventif pour tenter d'abattre des drones suspects, sans succès. Le chef de l'État a pu regagner son domicile sans incident.

Selon les explications données par la présidence, il s'agissait du deuxième survol en deux jours : un premier appareil avait déjà survolé le convoi jeudi soir sans provoquer de réaction, avant qu'un nouvel épisode ne pousse les autorités à riposter. Randrianirina a justifié cette fermeté en expliquant vouloir montrer que le pouvoir ne se laisserait pas déstabiliser, évoquant une tentative de semer la panique afin de faire croire à l'étranger que la situation à Madagascar serait instable.

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Alors que les drones volaient trop haut pour être neutralisés, le président a lancé un appel à témoins, affirmant que les militaires disposent depuis la matinée d'un appareil brouilleur fourni par la Russie, tout en jugeant ce dispositif insuffisant et en annonçant l'achat de nouveaux équipements pour identifier les responsables.

Cet incident survient alors que le chef de l'État, issu de l'unité militaire Capsat et se disant régulièrement visé par des menaces, bénéficie du soutien de Moscou : des instructeurs du groupe paramilitaire russe Africa Corps forment depuis six mois des soldats malgaches, y compris des membres de la garde présidentielle. Une enquête a par ailleurs déjà été ouverte après un précédent survol de drones visant le président de la transition, dans un contexte politique marqué par une instabilité persistante depuis la chute de l'ancien pouvoir.