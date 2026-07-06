Ile Maurice: Un ancien «dog handler» rattrapé par la drogue

Chunky Prakash Akshay Caumal, 33 ans, gardien de prison affecté à la prison de Beau-Bassin et recruté au sein du Mauritius Prison Service en 2018, a comparu vendredi devant la cour de district de Rose-Hill sous une accusation provisoire de trafic de drogue, soit la possession de cannabis dans un but de distribution avec circonstances aggravantes. La police s'est opposée à toute remise en liberté sous caution et l'accusé a été reconduit en cellule dans l'attente de la suite des procédures.

L'affaire trouve son origine dans une opération menée dans la nuit et la matinée du 2 juillet, suite à des renseignements recueillis par l'unité de renseignement de l'administration pénitentiaire, qui surveillait l'agent depuis quelque temps.

Les cigarettes et feuilles à rouler saisies sur le suspect.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alors qu'il pénétrait dans l'enceinte de la prison au volant de son véhicule personnel, une Toyota grise, des officiers du Correctional Emergency Response Team l'ont intercepté afin de le soumettre à une fouille de sécurité renforcée. Selon les autorités pénitentiaires, l'agent aurait d'abord refusé, à plusieurs reprises, de se soumettre volontairement à ce contrôle. Face à ce refus, et sur les instructions du commissaire des prisons, les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de la division Ouest ont été appelés en renfort.

Des sachets de cannabis étaient dissimulés dans ses sous-vêtements.

Une première fouille de son véhicule a permis de découvrir une cigarette électronique accompagnée de trois cartouches aromatisées, des articles considérés comme prohibés au sein de l'établissement pénitentiaire. L'agent a ensuite accepté de se soumettre à un scanner corporel intégral, lequel a révélé la présence suspecte d'objets étrangers dissimulés à proximité d'une cavité corporelle.

Une fouille corporelle approfondie, effectuée dans le respect des procédures légales, a permis de découvrir, dissimulés dans ses sous-vêtements, 20 sachets de cannabis d'un poids total d'environ 41 grammes, ainsi que 20 cigarettes de la marque Matinée et 153 feuilles à rouler. Un téléphone portable Samsung Galaxy S23+ a également été saisi lors de cette intervention. En revanche, la perquisition effectuée par la suite à son domicile n'a permis de découvrir aucun autre élément incriminant.Caumal demeure actuellement en cellule.

Ce n'est pas la première fois que cet agent se retrouve au coeur d'une affaire disciplinaire. Il y a deux ans, il avait déjà été surpris en possession de son téléphone portable, une infraction qui n'avait alors donné lieu à aucune sanction formelle. À l'époque, Caumal occupait le poste de maîtrechien (dog handler), une fonction considérée comme essentielle au dispositif de sécurité de l'établissement pénitentiaire. À la suite de cet incident, il avait été muté de la prison de Grande-Rivière vers d'autres fonctions.

Pour sa part, le Mauritius Prison Service a réaffirmé sa politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption et du trafic de substances illicites dans les établissements pénitentiaires, soulignant que tout agent impliqué dans de tels agissements s'expose à toute la rigueur de la loi ainsi qu'à des sanctions disciplinaires.

Le commissaire des prisons a, par ailleurs, ordonné un renforcement des dispositifs de renseignement, de surveillance et des fouilles ciblées dans l'ensemble des établissements pénitentiaires du pays.

L'enquête policière se poursuit.