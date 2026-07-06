Togo: Vers une meilleure gestion des ressources en eau

5 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Programme d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) a été lancé samedi à Sokodé (région Centrale). Il est financé à hauteur de 147 000 euros par l'Agence Eau Seine Normandie (AESN), dans le cadre de la coopération décentralisée.

La première phase (2026-2027) s'attellera d'abord à dresser un état des lieux complet : ressources disponibles, infrastructures existantes, contraintes environnementales, besoins des populations et mécanismes de gouvernance. Un diagnostic indispensable avant d'agir, car bâtir sans connaître, c'est gaspiller.

L'Agence de l'eau Seine-Normandie est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle de deux ministères : celui de l'Ecologie et des Finances.

Depuis plus de 30 ans, l'agence promeut, à l'international, la gestion intégrée des ressources en eau, par bassin versant, et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour chacun.

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15 millions d'euros sont consacrés chaque année à la solidarité internationale. Les principaux pays bénéficiaires en Afrique subsaharienne sont le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et Madagascar.

Le financement du programme GIRE au Togo s'inscrit donc dans cette longue tradition de coopération internationale de l'AESN, qui transfère son expertise en gestion intégrée des ressources en eau, développée sur le bassin de la Seine, vers les pays africains qui en ont le plus besoin.

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