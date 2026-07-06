Afrique: Concertation plus étroite avec les pays du Moyen Orient

5 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Réunis jeudi dernier à Lomé sous la présidence de Faure Gnassingbé, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs États africains, des représentants d'Etats du Golfe de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique ont adopté une déclaration finale engageante sur la crise au Moyen-Orient et ses répercussions sur le continent.

Le diagnostic est posé : la crise amplifie les risques sécuritaires africains, expansion des menaces transnationales, déstabilisation régionale et intensification de la compétition entre puissances extérieures sur le sol africain. La proximité géographique entre l'Afrique et le Moyen-Orient n'est pas qu'une réalité géographique, c'est un facteur de vulnérabilité directe.

La décision la plus concrète issue de la conférence est la création d'un Cadre de dialogue stratégique Afrique-Moyen-Orient, destiné à institutionnaliser les consultations régulières entre les deux régions sur la paix, la sécurité, le développement économique et la stabilité.

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C'est précisément l'ambition de l'Alliance Politique Africaine (APA) depuis sa création à Lomé en 2023 : transformer l'Afrique de spectatrice en actrice des grandes crises mondiales. La déclaration du 3 juillet marque un pas dans cette direction, en attendant que les actes suivent les mots.

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