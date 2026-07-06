Tunisie: Bizerte/Plage Mami - Plus de 25 parasols et abris illégaux saisis

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Une campagne de contrôle conjointe menée ce samedi sur la plage de Mami, située dans la délégation de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte), a conduit à la saisie et au démontage de plus de 25 parasols et abris en bois. Leurs propriétaires les avaient installés au mépris des réglementations et des dispositions légales en vigueur, selon une publication du gouvernorat de Bizerte sur sa page Facebook officielle.

Le délégué de Ras Jebel, Mahdi Ben Rahim, a précisé que cette opération a également permis de dresser 9 procès-verbaux judiciaires à l'encontre de plusieurs exploitants temporaires. Les infractions constatées concernent le dépassement de la superficie et des conditions fixées par leurs autorisations, ainsi que l'occupation illégale du domaine public maritime. Les contrevenants ont reçu un avertissement ferme de ne pas récidiver.

Enfin, le délégué a indiqué que cette campagne a été organisée avec la participation des services du gouvernorat, de la délégation, de la municipalité, de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), ainsi que des brigades d'intervention sur le terrain de la garde maritime.

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