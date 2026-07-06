Algérie: Le secteur de l'habitat est devenu 'une fierté' pour l'Algérie

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, dimanche, les réalisations du secteur de l'habitat, devenu "une fierté pour l'Algérie", mettant en avant le niveau atteint dans ce domaine "grâce aux efforts des hommes fidèles au legs des valeureux martyrs".

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'inauguration du pôle urbain "le défunt moudjahid Ahmed-Taleb-El Ibrahimi", à Rahmania, dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Ouest d'Alger), le président de la République a souligné que "le secteur de l'habitat est devenu une fierté pour l'Algérie", précisant que l'âge moyen auquel le citoyen accède désormais à un logement oscille entre 30 et 31 ans, "ce qui est tout à fait acceptable".

Le président de la République a également salué "le niveau de confiance du citoyen dans les institutions de l'Etat", chargées de la réalisation de ces logements. Il a, à cet effet, chargé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, de transmettre ses "sincères salutations" à l'ensemble des travailleurs du secteur de l'habitat et de l'urbanisme, tout en les encourageant à poursuivre les exploits réalisés par l'Algérie dans la discrétion.

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A cette occasion, le président de la République est revenu sur "les réalisations enregistrées dans les différents domaines", des réalisations qui suscitent la fierté. Et d'ajouter "Dieu merci pour le niveau atteint par le pays, grâce aux efforts déployés par les fidèles au legs des valeureux martyrs".

A cet égard, le président de la République a indiqué que "les points forts de notre pays résident dans le fait que la majeure partie des dépenses de l'Etat est consacrée à la réalisation des équilibres sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, de l'habitat, de l'éducation et de l'enseignement, des dossiers qui vont de pair en vue d'atteindre l'objectif escompté".

Cette approche a permis à l'Algérie de figurer "parmi les pays avancés et développés sur le plan socio-économique", a poursuivi le président de la République, citant à l'appui le classement établi par les organisations internationales pertinentes, qui placent l'Algérie au rang des pays avancés.

A titre d'exemple, "l'Etat a oeuvré à lutter contre la sécheresse et la pénurie d'eau, en recourant à des compétences, des moyens et des fonds algériens". "Des efforts sont en cours pour réaliser l'autosuffisance dans l'approvisionnement des citoyens en eau, au moyen des usines de dessalement de l'eau de mer, à hauteur de 40 %, et nous atteindrons un taux de 62 %, une fois les projets restants de ces usines achevés", ajoute Monsieur le président de la République.

Il a, par la même occasion, salué les responsables, fidèles aux sacrifices des valeureux chouhada, qui ne ménagent aucun effort pour satisfaire, par tous les moyens, les besoins des citoyens dans les domaines de la santé, du logement, de l'éducation, de l'enseignement et de l'alimentation en eau potable (AEP).

Pour conclure, le président de la République a souligné que le choix de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale comme date de distribution des logements aux bénéficiaires pour que cette date "demeure gravée dans la mémoire des enfants de l'Algérie", saluant également la conscience de sa jeunesse et le haut sens patriotique dont elle fait preuve.