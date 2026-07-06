Algérie: Le président de la République inaugure le Centre national algérien des services numériques à Alger

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, dimanche à Mohammadia (Alger), à l'inauguration du Centre national algérien des services numériques, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, du Commandant de la 1ère Région militaire le Général-major Ali Sidane, de la ministre, Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud et du ministre, wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi.

Auparavant, le président de la République est arrivé au siège du Centre national algérien des services numériques, où il a écouté l'hymne national et passé en revue des détachements des différentes forces de l'Armée nationale populaire (ANP) qui lui ont rendu les honneurs, avant de saluer les personnalités présentes à la cérémonie d'accueil.

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Le Centre national algérien des services numériques constitue la première infrastructure numérique souveraine en son genre en Algérie. Il s'agit d'une réalisation stratégique traduisant l'engagement de l'Etat à renforcer sa souveraineté numérique et à se doter d'une infrastructure numérique moderne et sécurisée.

Ce projet constitue également un pilier fondamental pour l'hébergement des données sur le territoire national, la garantie de la continuité des services numériques et l'interopérabilité entre les différents secteurs, à même de consolider la transformation numérique et l'amélioration de l'efficacité du service public, au bénéfice du citoyen.

Conçu selon les dernières normes internationales en vigueur en matière de construction, de sécurité et d'exploitation des données, ce centre est composé de deux centres de données nationaux implantés dans les wilayas d'Alger et de Blida. Il fonctionne selon un mode opératoire qui assure la continuité ininterrompue des services numériques, avec un taux de disponibilité atteignant 99,98%, une synchronisation instantanée des données et une résilience face aux pannes.

Le Centre est également chargé de la gestion des incidents et des anomalies techniques.