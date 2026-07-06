Algérie: Le président de la République procède à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une salle de grands spectacles à Ouled Fayet

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, dimanche après-midi, à Ouled Fayet (Ouest d'Alger), à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une salle de grands spectacles, d'une capacité de 10.000 places, et ce, à l'occasion des festivités marquant le 64e anniversaire de la fête de l'Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale.

Ce projet qui s'étale sur une superficie de 60.000 mètres carrés et sera réalisé en 24 mois, vise à consolider et à soutenir l'industrie culturelle dans le pays.

Cet édifice culturel, dont la réalisation est supervisée par l'Agence nationale de réalisation des investissements en équipement (ANRIE), relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, comprend des salles de spectacle, des salles de conférence, des structures administratives, une bibliothèque, une vidéothèque, des salles de presse, des locaux techniques et des espaces pour les artistes.

Selon les explications fournies lors de la pose de la première pierre, cette installation culturelle dispose d'un parking dédié au public et doté d'une capacité d'accueil de plus de 1.000 véhicules.