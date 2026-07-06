Algérie: Le président de la République inaugure à Alger le pôle urbain 'le défunt moudjahid Ahmed-Taleb-El Ibrahimi' à Rahmania

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inauguré, dimanche après-midi à Rahmania (Ouest d'Alger), le pôle urbain "le défunt moudjahid Ahmed-Taleb-El Ibrahimi".

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, M. Mohamed Tarek Belaribi, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

S'étendant sur une superficie de 119,5 hectares, ce pôle urbain compte 10.507 logements réalisés dans le cadre de la formule location-vente (AADL), soit quatre cités de 2.500 logements chacune et une cinquième de 507 logements.

Le pôle est doté de l'ensemble des structures administratives, de services et commerciales. Il dispose notamment d'un siège de sûreté urbaine, d'une polyclinique, d'un bureau de poste, de quatre (4) écoles primaires, de deux (2) collèges d'enseignement mayen (CEM) et de deux lycées.

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Il comprend également deux (2) centres commerciaux, 528 locaux commerciaux, des arrêts de transport urbain, des parcs de loisirs et des espaces réservés aux enfants. Le site est en outre équipé d'un réseau de fibre optique.

Inauguré dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, ce pôle urbain incarne la nouvelle vision du secteur de l'habitat, fondée sur la réalisation de villes modernes et intégrées.