Sénégal: Podor - Un mort et plusieurs blessés dans un accident impliquant un bus et cycliste

5 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Podor — Un jeune cycliste a perdu la vie, samedi en début de soirée, après avoir été percuté par un bus qui tentait de l'éviter sur la Route nationale n°2 (RN2), entre Touldé Gaalé et Doubangué, dans la commune de Dodel.

La victime, un commerçant âgé d'environ 25 ans, circulait à vélo lorsqu'elle a été violemment heurtée par un bus assurant la desserte entre les villages de l'île à Morphil.

Le véhicule roulait dans le sens Dodel-Ndioum au moment des faits, selon des témoins.

D'après les témoignages recueillis sur place, le conducteur du bus a tenté d'éviter le cycliste avant que son véhicule ne se renverse sur le bas-côté de la route.

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Grièvement blessé, le jeune homme, originaire du village de Darel Maro, dans la commune de Gamadji Saré, a été évacué par les sapeurs-pompiers vers le Centre hospitalier régional de Ndioum, où il a succombé à ses blessures.

L'accident a également fait plusieurs blessés parmi les passagers du bus, dont certains dans un état jugé grave. Les sapeurs-pompiers et les services sanitaires ont effectué plusieurs rotations pour évacuer les victimes vers l'hôpital de Ndioum.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Ndioum afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, indique-t-on.

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