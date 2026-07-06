Sénégal: L'Etat travaille sur un programme d'équipement des centres culturels en matériels de sonorisation et d'éclairage

5 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 La ministre chargée des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a annoncé, samedi, un programme d'équipement des centres culturels en matériels de sonorisation et d'éclairage afin d'offrir aux jeunes talents des espaces propices à leur expression et à leur épanouissement

" Sous notre magistère, nous essayerons de doter tous les centres culturels en sons et lumières afin de permettre à nos jeunes talents de s'épanouir", a-t-elle notamment dit en visitant le centre d'interprétation de Toubacouta en marge du Festival Niuming Badya.

Dans cette perspective, elle a invité les producteurs et les entrepreneurs à davantage se former pour mieux vendre leur produit.

La ministre a assuré aux producteurs l'accompagnement de l'Etat.

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