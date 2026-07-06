Le Réseau africain pour l'éducation et la santé (RAES) a organisé, les 2 et 3 juillet 2026 à Toubab Dialaw, au Sénégal, une rencontre à l'intention des journalistes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal, en vue du lancement de l'Alliance média 2026 de son « Programme C'est la vie ! ».

Dans le cadre de la promotion de comportements positifs en matière de santé des jeunes et d'égalité de genre, le Réseau africain pour l'éducation et la santé (RAES) entend davantage s'appuyer sur les journalistes.

En effet, lors de cet atelier, il a procédé au lancement de l'Alliance média 2026 de son « Programme C'est la vie ! », phase II, dont l'objectif est de favoriser l'adoption de comportements plus sûrs et respectueux des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) et de l'égalité de genre dans les pays d'intervention que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal. L'Alliance média s'inscrit dans un cadre global dénommé « Alliance pour la vie ».

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L'objectif principal de l'Alliance pour la vie est de renforcer la communication et la sensibilisation sur les thématiques, à savoir les mutilations génitales féminines (MGF), le mariage d'enfants, les grossesses précoces et non désirées, la planification familiale, les normes sociales, l'accès aux services de santé, les droits en santé reproductive, l'autonomisation et le genre.

Cette initiative vise à augmenter le niveau de connaissances des populations, à améliorer les compétences des journalistes et des acteurs de la santé, et à rendre les contenus et outils de sensibilisation plus accessibles.

Il est attendu des journalistes qu'ils humanisent leurs productions afin de favoriser des changements positifs de comportement en matière de droits en santé sexuelle et reproductive. Dans tous les cas, la conviction de la directrice exécutive de l'ONG RAES, Rabiatou Sangaré, est très claire : « Nous croyons au pouvoir des récits pour guérir, relier et faire évoluer nos sociétés. C'est là que commence le changement ».

Pour la responsable marketing et communication, Marie Wade, le label « Partenaire changement social et comportemental » (SBC RAES) est conçu pour reconnaître et valoriser les journalistes et les organisations de journalistes qui font partie de l'Alliance pour la vie. Ce label, dit-elle, vise à renforcer la crédibilité et la visibilité des partenaires, tout en leur offrant des opportunités uniques de développement professionnel et de réseautage.

« En rejoignant cette initiative, les partenaires pourront renforcer leur crédibilité, bénéficier de nombreuses opportunités de développement professionnel et de formation, et contribuer de manière significative aux objectifs de l'Alliance pour la vie », a-t-elle indiqué.

Le RAES, à travers ces initiatives, veut renforcer les capacités des journalistes et s'appuyer sur leurs expériences pour véhiculer des informations fiables et culturellement acceptables, pouvant contribuer à l'accès à l'information sur les droits en santé sexuelle et reproductive. « Des informations fiables et culturellement acceptables contribuent à favoriser l'accès des communautés, notamment des jeunes et des adolescents, aux produits et services de santé sexuelle et reproductive », a souligné la chargée de projets communautaires et médias du programme « C'est la vie ! », Raby Samb.

En rappel, le RAES, dans le cadre de son initiative de communication à 360° pour l'autonomisation des jeunes et des femmes sur leurs droits et leur santé en Afrique, a lancé en 2012 un programme panafricain d'éducation par le divertissement, « C'est la vie ! ». Il combine série télévisée, campagnes digitales et médias, kits pédagogiques et mobilisation de terrain à travers des activités communautaires, afin d'accompagner l'adoption de comportements positifs en matière de santé reproductive et d'égalité de genre.