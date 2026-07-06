Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 juillet 2026

revue de presse

Mali : Les combats ont repris dans la localité stratégique d'Anéfis

Au Mali, après les attaques coordonnées du samedi 4 juillet contre plusieurs localités maliennes, les combats ont repris, ce dimanche 5 juillet, dans la localité d'Anéfis, dans le nord, entre l’armée malienne – soutenue par les mercenaires russes – et la coalition jihadiste affiliée à al-Qaïda et les indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA). Ce dimanche a été marqué par une série d'embuscades et des affrontements.

Ce dimanche 5 juillet, les rebelles contrôlaient toujours la ville d'Anéfis, localité stratégique située dans le grand nord, et ils tiennent toujours des prisonniers de l’armée régulière.

Entre-temps, les troupes régulières et leurs alliés russes d'Africa Corps sont retranchés dans le camp militaire de cette localité stratégique. D’après nos informations, des hélicoptères de l’armée, venus secourir les blessés dans le camp militaire et probablement apporter du ravitaillement, n’ont pas pu atterrir et ont essuyé des tirs tôt dans la journée. (Source RFI)

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L'Égypte attend 1,5 milliard d'euros de l'Union européenne

L'Égypte devrait recevoir dans les prochains jours un nouveau versement de 1,5 milliard d'euros de l'Union européenne dans le cadre de son programme d'assistance macrofinancière de 5 milliards d'euros, a annoncé samedi le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty.

Lors d'une conférence de presse organisée dans la nouvelle capitale administrative du pays, en présence de la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Suica, le chef de la diplomatie égyptienne a précisé que les 3 milliards d'euros restant à décaisser seraient versés en deux tranches égales de 1,5 milliard d'euros.

Selon lui, Le Caire espère percevoir le dernier versement d'ici le début de l'automne. (Source Africanews)

Burkina Faso/AES/An II : Traoré dresse un bilan positif et appelle à l’unité

Le président de la Confédération des États du Sahel a livré, dimanche, un message marquant le deuxième anniversaire de l’organisation, saluant des acquis « tangibles » tout en appelant à une vigilance accrue face aux pressions extérieures.

Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération des États du Sahel, a adressé un message à la nation à l’occasion du deuxième anniversaire de la Confédération, créée le 6 juillet 2024.

Dans son intervention, le chef de l’État burkinabè dresse un bilan qu’il qualifie de « positif et très satisfaisant » de la mise en œuvre de la feuille de route de l’An I. Il salue à ce titre le leadership du général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition malienne. (Source Apanews)

Madagascar : Conjoncture - Le Chef de l'État dénonce un climat de psychose

Le colonel Randrianirina a présenté ses excuses à la population pour les coups de feu tirés par la sécurité présidentielle, à hauteur d'Ivandry, vendredi. Selon lui, la situation sécuritaire qui prévaut actuellement serait provoquée afin de créer un climat de psychose.

Une machination. C'est ce que soupçonne le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, quant à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement, à s'en tenir au discours qu'il a prononcé samedi au camp du Corps d'administration du personnel des services administratifs et techniques (CAPSAT), à Soanierana. Selon lui, le but de la manoeuvre serait de créer un sentiment de psychose dans le pays. (Source L’Express de Madagascar)

Annonce de la création du parti du président sénégalais - Diomaye Faye atteindra-t-il ses objectifs ?

La rivalité entre le président Diomaye Faye et son ex-Premier ministre, Ousmane Sonko, semble avoir atteint une situation de non-retour. On est d'autant plus fondé à le penser que le locataire du Palais de la République vient d'annoncer la création, dans les prochains jours, de son parti.

Le divorce est donc consommé. En tout cas, sauf cataclysme, on ne voit pas comment les deux hommes pourront encore recoller les morceaux et cheminer ensemble au sein du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF). Cela dit, la question que l'on se pose est la suivante : Diomaye Faye atteindra-t-il ses objectifs ? Rien n'est moins sûr. (Source Le Pays)

Énergie : La Côte d’Ivoire inaugure une centrale solaire destinée à plus de 370 000 ménages

La Côte d’Ivoire a inauguré sa deuxième centrale solaire, mise en service pour renforcer l’offre d’électricité propre sur son territoire. Selon le gouvernement, cette infrastructure doit produire annuellement 90 GWh, soit de quoi alimenter plus de 370 000 foyers en électricité fiable et décarbonée. Cette montée en puissance traduit la volonté d’Abidjan de diversifier ses sources d’approvisionnement, historiquement dominées par l’hydroélectricité et les centrales thermiques à gaz.

Au-delà du gigantisme des chiffres, cette centrale incarne un virage technique et logistique. Les 90 GWh générés chaque année devraient permettre d’éviter le rejet de 39 000 tonnes de CO₂ dans l’atmosphère, un gain environnemental non négligeable dans une région ouest-africaine particulièrement exposée aux effets du changement climatique. (Source Africapresse)

Afrique : La 7e édition de la Coupe du Monde de la Presse Culturelle est officiellement lancée

L'Auditorium du Ministère de la Communication du Cameroun a servi de cadre ce 2 juillet 2026 au lancement de cette édition au cours d'une conférence de presse.

La Coupe du Monde de la Presse Culturelle baptisée Grand Prix Francophilie des Médias se tient du 13 au 19 juillet 2026 au Cameroun plus précisément à Yaoundé, ville aux 7 collines.

Véritable plateforme internationale d'échanges et de valorisation de la diversité culturelle, la Coupe du monde de la presse culturelle réunit chaque année des professionnels de l'information culturelle, des artistes, des chercheurs, des institutions et des acteurs des industries culturelles venus de plusieurs pays du monde. (Source Camer.be)

Ile Maurice : Londres veut faire annuler le sursis accordé aux Chagossiens de Peros Banhos

Le gouvernement britannique retournera devant la Cour d'appel du RoyaumeUni du 15 au 17 juillet dans une nouvelle étape judiciaire qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le sort de six Chagossiens vivant actuellement sur leur terre ancestrale, à l'île du Coin, dans l'atoll de Peros Banhos.

Londres cherche à faire annuler un jugement rendu le 31 mars dernier par la Cour suprême du British Indian Ocean Territory (BIOT), qui avait ordonné un réexamen des décisions administratives prises à l'encontre de ces habitants, tout en confirmant que leur présence sur l'archipel demeurait illégale au regard de la législation en vigueur. (Source L’Express.mu)

Togo : Cinq morts après des inondations provoquées par de fortes pluies

Cinq personnes sont mortes dans des inondations provoquées par de fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions du Togo les 28 et 29 juin, selon un bilan publié samedi soir par le gouvernement.

Le golfe de Guinée a connu fin juin, début de la saison des pluies, des précipitations particulièrement intenses qui ont provoqué de graves inondations au Togo, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria.

"À ce jour, le bilan provisoire fait état de cinq décès, d'importants dégâts matériels ainsi que d'importantes perturbations de la circulation", précise le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision nationale. (Source Africa Radio)

Afrique du Sud : Après la mort de deux Nigérians, Abuja accuse Pretoria de laisser prospérer la xénophobie

La mort de deux ressortissants nigérians en Afrique du Sud fait basculer les violences anti-migrants sur le terrain diplomatique. Abuja met désormais en cause la police sud-africaine et évoque la responsabilité de l’État, dans un climat de plus en plus tendu entre les deux géants du continent.

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a confirmé, dimanche, la mort de deux de ses ressortissants en Afrique du Sud. Dans un communiqué, son porte-parole, Kimiebi Ebienfa, a identifié les victimes comme étant Emeka Charles Iroegbu et Musa Yunana Joe, tous deux tués le 28 juin dans des incidents séparés. (Source Afrik.com)