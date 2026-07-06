Sénégal: Mondial 2026 - Le calendrier complet et les résultats

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la planète s'arrête de tourner pour laisser place à la Coupe du monde 2026 qui se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Pour cette première édition à 48 équipes et sur trois pays différents, les meilleures nations de football sont réunies pour succéder à l'Argentine, championne en titre. Voici le programme complet et les résultats des 104 matchs du tournoi.

Les différents groupes

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque

Groupe B : Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse

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Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse

Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie

Groupe G : Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Irak, Norvège

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Groupe K : Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

Le programme complet des matchs de la Coupe du monde 2026

11 juin

Mexique 2-0 Afrique du Sud (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A

12 juin

Corée du Sud 2-1 Tchéquie (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A

Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (BMO Field, Toronto) - Groupe B

13 juin

États-Unis 4-1 Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D

Qatar 1-1 Suisse (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe B

13 juin

Brésil 1-1 Maroc (MetLife Stadium, New York) - Groupe C

14 juin

Haïti 0-1 Écosse (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C

Australie 2-0 Turquie (BC Place, Vancouver) - Groupe D

Allemagne 7-1 Curaçao (NRG Stadium, Houston) - Groupe E

Pays-Bas 2-2 Japon (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F

Côte d'Ivoire 1-0 Équateur (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E

15 juin

Suède 5-1 Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F

Espagne 0-0 Cap-Vert (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H

Belgique 1-1 Égypte (Lumen Field, Seattle) - Groupe G

Arabie saoudite 1-1 Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H

16 juin

Iran 2-2 Nouvelle-Zélande (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G

France 3-1 Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I

Irak 1-4 Norvège (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I

17 juin

Argentine 3-0 Algérie (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J

Autriche 3-1 Jordanie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J

Portugal 1-1 RD Congo (NRG Stadium, Houston) - Groupe K

Angleterre 4-2 Croatie (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto) - Groupe L

Ghana 1-0 Panama (BMO Field, Toronto) - Groupe L

18 juin

Ouzbékistan 1-3 Colombie (Estadio Azteca, Mexico) - Groupe K

Tchéquie 1-1 Afrique du Sud (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe A

Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe B

Canada 6-0 Qatar (BC Place, Vancouver) - Groupe B

19 juin

Mexique 1-0 Corée du Sud (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A

États-Unis 2-0 Australie (Lumen Field, Seattle) - Groupe D

Écosse 0-1 Maroc (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C

20 juin

Brésil 3-0 Haïti (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe C

Turquie 0-1 Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D

Pays-Bas 5-1 Suède (NRG Stadium, Houston) - Groupe F

Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire (BMO Field, Toronto) - Groupe E

21 juin

Équateur 0-0 Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe E

Tunisie 0-4 Japon (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F

Espagne 4-0 Arabie saoudite (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H

Belgique 0-0 Iran (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G

Uruguay 2-2 Cap-Vert (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H

22 juin

Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (BC Place, Vancouver) - Groupe G

Argentine 2-0 Autriche (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J

France 3-0 Irak (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe I

23 juin

Norvège 3-2 Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I

Jordanie 1-2 Algérie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J

Portugal 5-0 Ouzbékistan (NRG Stadium, Houston) - Groupe K

Angleterre 0-0 Ghana (Gillette Stadium, Boston) - Groupe L

23h : Panama 0-1 Croatie (BMO Field, Toronto) - Groupe L

24 juin

Colombie 1-0 RD Congo (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe K

Suisse 2-1 Canada (BC Place, Vancouver) - Groupe B

Bosnie-Herzégovine 3-1 Qatar (Lumen Field, Seattle) - Groupe B

Écosse 0-3 Brésil (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe C

Maroc 4-2 Haïti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe C

25 juin

Tchéquie 0-3 Mexique (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A

Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud (Stade BBVA, Monterrey) - Groupe A

Curaçao 0-2 Côte d'Ivoire (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E

Équateur 2-1 Allemagne (MetLife Stadium, New York) - Groupe E

Japon 1-1 Suède (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F

Tunisie 1-3 Pays-Bas (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe F

26 juin

Turquie 3-2 États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D

Paraguay 0-0 Australie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D

Norvège 1-4 France (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I

Sénégal 5-0 Iraq (BMO Field, Toronto) - Groupe I

27 juin

Cap-Vert 0-0 Arabie saoudite (NRG Stadium, Houston) - Groupe H

00h : Uruguay 0-1 Espagne (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe H

03h : Égypte 1-1 Iran (Lumen Field, Seattle) - Groupe G

03h : Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique (BC Place, Vancouver) - Groupe G

Panama 0-2 Angleterre (MetLife Stadium, New York) - Groupe L

Croatie 2-1 Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe L

Colombie 0-0 Portugal (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe K

RD Congo 3-1 Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe K

28 juin

Algérie 3-3 Autriche (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J

Jordanie 1-3 Argentine (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J

16e de finale

28 juin

Canada 1-0 Afrique du Sud

29 juin

Brésil 2-1 Japon à Houston

Allemagne 1-1, 3 tab à 4 Paraguay à Boston

30 juin

Pays-Bas 1-1, 2 tab à 3 Maroc à Monterrey

Côte d'Ivoire 1-2 Norvège à Dallas

France 3-0 Suède à New York

1er juillet

Mexique 2-0 Equateur à Mexico

Angleterre 2-1 RD Congo à Atlanta

Belgique 3-2 ap Sénégal à Seattle

2 juillet

Etats-Unis 2-0 Bosnie Herzégovine à San Francisco

Espagne 3-0 Autriche à Los Angeles

Portugal 2-1 Croatie à Toronto

3 juillet

Suisse 2-0 Algérie à Vancouver

Australie 1-1, 2 tab à 4 Egypte à Dallas

Argentine 3-2 a.p Cap-Vert à Miami

4 juillet

Ghana 0-1 Colombie à Kansas City

8e de finale

4 juillet

Canada 0-3 Maroc à Houston

France 1-0 Paraguay à Philadelphie

5 juillet

Brésil 1-2 Norvège à New York

6 juillet

00h : Mexique - Angleterre à Mexico

19h : Portugal - Espagne à Dallas

7 juillet

00h : Etats-Unis - Belgique à Seattle

16h : Argentine - Egypte à Atlanta

20h : Suisse - Colombie à Vancouver

Quarts de finale

9 juillet

20h : Maroc - France à Boston (QF1)

10 juillet

19h : Norvège - vainqueur 8e de finale 4 à Los Angeles (QF2)

11 juillet

21h : quart de finale vainqueur 8e de finale 5-vainqueur 8e de finale 6 à Miami (QF3)

12 juillet

01h : vainqueur 8e de finale 7-vainqueur 8e de finale 8 à Kansas City (QF4)

Demies finales

14 juillet

19h : vainqueur QF1-vainqueur QF2 à Dallas (DF1)

15 juillet

21h : demi-finale vainqueur QF3-vainqueur QF4 à Atlanta (DF2)

Troisième place

18 juillet

19h : perdant DF1-perdant DF2 à Miami

Finale

19 juillet

19h : vainqueur DF1-vainqueur DF2: 19 juillet à 21h à New York