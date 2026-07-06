Sénégal: Mondial 2026 - Le calendrier complet et les résultats

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la planète s'arrête de tourner pour laisser place à la Coupe du monde 2026 qui se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Pour cette première édition à 48 équipes et sur trois pays différents, les meilleures nations de football sont réunies pour succéder à l'Argentine, championne en titre. Voici le programme complet et les résultats des 104 matchs du tournoi.
Les différents groupes
Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque
Groupe B : Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse
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Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse
Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie
Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur
Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
Groupe G : Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande
Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay
Groupe I : France, Sénégal, Irak, Norvège
Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
Groupe K : Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie
Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
Le programme complet des matchs de la Coupe du monde 2026
11 juin
Mexique 2-0 Afrique du Sud (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A
12 juin
Corée du Sud 2-1 Tchéquie (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A
Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (BMO Field, Toronto) - Groupe B
13 juin
États-Unis 4-1 Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D
Qatar 1-1 Suisse (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe B
13 juin
Brésil 1-1 Maroc (MetLife Stadium, New York) - Groupe C
14 juin
Haïti 0-1 Écosse (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C
Australie 2-0 Turquie (BC Place, Vancouver) - Groupe D
Allemagne 7-1 Curaçao (NRG Stadium, Houston) - Groupe E
Pays-Bas 2-2 Japon (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F
Côte d'Ivoire 1-0 Équateur (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E
15 juin
Suède 5-1 Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F
Espagne 0-0 Cap-Vert (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H
Belgique 1-1 Égypte (Lumen Field, Seattle) - Groupe G
Arabie saoudite 1-1 Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H
16 juin
Iran 2-2 Nouvelle-Zélande (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G
France 3-1 Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I
Irak 1-4 Norvège (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I
17 juin
Argentine 3-0 Algérie (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J
Autriche 3-1 Jordanie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J
Portugal 1-1 RD Congo (NRG Stadium, Houston) - Groupe K
Angleterre 4-2 Croatie (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto) - Groupe L
Ghana 1-0 Panama (BMO Field, Toronto) - Groupe L
18 juin
Ouzbékistan 1-3 Colombie (Estadio Azteca, Mexico) - Groupe K
Tchéquie 1-1 Afrique du Sud (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe A
Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe B
Canada 6-0 Qatar (BC Place, Vancouver) - Groupe B
19 juin
Mexique 1-0 Corée du Sud (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A
États-Unis 2-0 Australie (Lumen Field, Seattle) - Groupe D
Écosse 0-1 Maroc (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C
20 juin
Brésil 3-0 Haïti (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe C
Turquie 0-1 Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D
Pays-Bas 5-1 Suède (NRG Stadium, Houston) - Groupe F
Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire (BMO Field, Toronto) - Groupe E
21 juin
Équateur 0-0 Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe E
Tunisie 0-4 Japon (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F
Espagne 4-0 Arabie saoudite (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H
Belgique 0-0 Iran (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G
Uruguay 2-2 Cap-Vert (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H
22 juin
Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (BC Place, Vancouver) - Groupe G
Argentine 2-0 Autriche (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J
France 3-0 Irak (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe I
23 juin
Norvège 3-2 Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I
Jordanie 1-2 Algérie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J
Portugal 5-0 Ouzbékistan (NRG Stadium, Houston) - Groupe K
Angleterre 0-0 Ghana (Gillette Stadium, Boston) - Groupe L
23h : Panama 0-1 Croatie (BMO Field, Toronto) - Groupe L
24 juin
Colombie 1-0 RD Congo (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe K
Suisse 2-1 Canada (BC Place, Vancouver) - Groupe B
Bosnie-Herzégovine 3-1 Qatar (Lumen Field, Seattle) - Groupe B
Écosse 0-3 Brésil (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe C
Maroc 4-2 Haïti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe C
25 juin
Tchéquie 0-3 Mexique (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A
Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud (Stade BBVA, Monterrey) - Groupe A
Curaçao 0-2 Côte d'Ivoire (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E
Équateur 2-1 Allemagne (MetLife Stadium, New York) - Groupe E
Japon 1-1 Suède (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F
Tunisie 1-3 Pays-Bas (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe F
26 juin
Turquie 3-2 États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D
Paraguay 0-0 Australie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D
Norvège 1-4 France (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I
Sénégal 5-0 Iraq (BMO Field, Toronto) - Groupe I
27 juin
Cap-Vert 0-0 Arabie saoudite (NRG Stadium, Houston) - Groupe H
00h : Uruguay 0-1 Espagne (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe H
03h : Égypte 1-1 Iran (Lumen Field, Seattle) - Groupe G
03h : Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique (BC Place, Vancouver) - Groupe G
Panama 0-2 Angleterre (MetLife Stadium, New York) - Groupe L
Croatie 2-1 Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe L
Colombie 0-0 Portugal (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe K
RD Congo 3-1 Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe K
28 juin
Algérie 3-3 Autriche (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J
Jordanie 1-3 Argentine (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J
16e de finale
28 juin
Canada 1-0 Afrique du Sud
29 juin
Brésil 2-1 Japon à Houston
Allemagne 1-1, 3 tab à 4 Paraguay à Boston
30 juin
Pays-Bas 1-1, 2 tab à 3 Maroc à Monterrey
Côte d'Ivoire 1-2 Norvège à Dallas
France 3-0 Suède à New York
1er juillet
Mexique 2-0 Equateur à Mexico
Angleterre 2-1 RD Congo à Atlanta
Belgique 3-2 ap Sénégal à Seattle
2 juillet
Etats-Unis 2-0 Bosnie Herzégovine à San Francisco
Espagne 3-0 Autriche à Los Angeles
Portugal 2-1 Croatie à Toronto
3 juillet
Suisse 2-0 Algérie à Vancouver
Australie 1-1, 2 tab à 4 Egypte à Dallas
Argentine 3-2 a.p Cap-Vert à Miami
4 juillet
Ghana 0-1 Colombie à Kansas City
8e de finale
4 juillet
Canada 0-3 Maroc à Houston
France 1-0 Paraguay à Philadelphie
5 juillet
Brésil 1-2 Norvège à New York
6 juillet
00h : Mexique - Angleterre à Mexico
19h : Portugal - Espagne à Dallas
7 juillet
00h : Etats-Unis - Belgique à Seattle
16h : Argentine - Egypte à Atlanta
20h : Suisse - Colombie à Vancouver
Quarts de finale
9 juillet
20h : Maroc - France à Boston (QF1)
10 juillet
19h : Norvège - vainqueur 8e de finale 4 à Los Angeles (QF2)
11 juillet
21h : quart de finale vainqueur 8e de finale 5-vainqueur 8e de finale 6 à Miami (QF3)
12 juillet
01h : vainqueur 8e de finale 7-vainqueur 8e de finale 8 à Kansas City (QF4)
Demies finales
14 juillet
19h : vainqueur QF1-vainqueur QF2 à Dallas (DF1)
15 juillet
21h : demi-finale vainqueur QF3-vainqueur QF4 à Atlanta (DF2)
Troisième place
18 juillet
19h : perdant DF1-perdant DF2 à Miami
Finale
19 juillet
19h : vainqueur DF1-vainqueur DF2: 19 juillet à 21h à New York