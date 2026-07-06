Madagascar: Rock - Trois mille fans célèbrent à l'Ultimate Show

Près de trois mille passionnés ont vibré cinq heures durant hier au stade Barea Mahamasina pour un concert anniversaire placé sous le signe du partage et de l'unité. Une marée humaine de près de trois mille fans a envahi le stade Barea Mahamasina pour célébrer le rock malgache dans toute sa diversité. L'Ultimate Show, organisé par Garage Mozika Production, a marqué les cinq ans d'existence de la structure avec une ambition claire : offrir un grand rendez-vous populaire dédié à la qualité musicale et à la rencontre des générations.

Sur scène, trois groupes emblématiques ont assuré une prestation live de cinq heures, qui s'est prolongée jusqu'à la nuit tant l'ambiance restait intense et la demande du public forte. Mage 4, Iraimbilanja et Rheg The Gang ont enchaîné leurs titres phares et morceaux emblématiques, dont Na dia maizina pour Mage 4, Antsika ny Rock avec Rheg The Gang, alternant avec des reprises croisées entre les groupes, dans une atmosphère électrique et festive. Le public, mixte et venu parfois des régions, a répondu massivement à l'appel, confirmant que le rock reste une musique fédératrice et exigeante en qualité.

Message de cohésion

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Selon Rado Ramamonjisoa, la réussite de l'événement a dépassé les attentes: « S'attendre à la moitié et finalement doubler l'objectif global », résume-t-il, satisfait de la forte mobilisation. Il insiste aussi sur la vocation du projet : « Une célébration pensée comme un rendez-vous populaire, dans un espace plus grand pour permettre au public de vivre pleinement la fête. »

L'esprit de l'Ultimate Show reposait sur le partage. La chanson « Ifampizarana » de Mage 4 a servi de fil conducteur, illustrant ce message d'unité. Sur scène, les groupes ont échangé leurs répertoires : Rheg The Gang a interprété un titre d'Iraimbilanja, Mage 4 a repris une chanson de Rheg The Gang, et un morceau de Mage 4 a été interprété collectivement.

Le concert a également été marqué par une prestation surprise de Lija, tandis que la partie musicale a été enrichie par la participation de musiciens comme Rolf, Andry Ramamonjisoa à la guitare et d'autres instrumentistes, renforçant la dimension collaborative du spectacle.

Au-delà de la performance, l'événement a porté un message fort de cohésion entre les courants musicaux. « Il existe parfois une séparation entre le rock et le métal, mais ici, ils partagent la même scène », a rappelé Rado Ramamonjisoa, soulignant la volonté de rapprochement artistique.

Fondé il y a cinq ans, Garage Mozika est à la fois une structure de production et un espace culturel basé aux 67 Ha. Avec cet Ultimate Show, il confirme son rôle de moteur dans la promotion d'un rock malgache rassembleur, avec déjà un rendez-vous annoncé pour l'année prochaine.