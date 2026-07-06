Tunisie: Plus que quelques jours pour postuler aux académies militaires après le bac

Les candidatures pour intégrer les académies militaires restent ouvertes jusqu'au 19 juillet courant, a annoncé la représentante du ministère de la Défense nationale au sein de la Direction de l'enseignement supérieur militaire et de la recherche scientifique, citée dans un entretien accordé à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), précisant qu'un « afflux important » de candidatures a été enregistré depuis l'ouverture du dépôt des dossiers le 23 juin dernier, coïncidant avec l'annonce des résultats de la session principale du baccalauréat 2026.

Le tri des dossiers de candidature aura lieu le 19 juillet, tandis que les épreuves de sélection débuteront le 3 août et se poursuivront durant trois jours dans quatre centres de recrutement, situés à Tunis, Sousse, Béja et Gabès. Ces épreuves comprennent des tests psychotechniques, des examens médicaux et des épreuves sportives. Les candidats reçus seront ensuite orientés vers les spécialités choisies lors de leur candidature.

Toutes les filières du baccalauréat sont concernées par la candidature. L'admission aux académies militaires ne se limite plus aux filières scientifiques, de nouveaux parcours ayant été introduits au profit des titulaires des filières lettres, sport et sciences de l'informatique. Ces parcours incluent une licence et un master en sciences militaires, en comptabilité et finance, ainsi qu'en sciences juridiques, cette dernière filière ayant connu l'année dernière son premier recrutement.

Les conditions générales de candidature sont les suivantes : être de nationalité tunisienne, célibataire, âgé de 18 à 23 ans à la date du 31 décembre 2026, admis à la session principale du baccalauréat avec une moyenne d'au moins 10/20, et avoir obtenu une moyenne d'au moins 12/20 en éducation physique. S'y ajoute une condition de taille minimale fixée à 1,60 mètre pour les filles et 1,67 mètre pour les garçons, ainsi que des conditions spécifiques publiées sur le site du ministère de la Défense nationale.

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Le nombre de places allouées au recrutement est fixé chaque année selon les filières, les spécialités et les besoins du ministère de la Défense nationale, ainsi que des structures chargées d'assurer la formation à leur profit : la Direction générale de la Garde nationale, l'Office national de la protection civile, la Direction générale des douanes et l'Office des ports maritimes commerciaux.

La représentante du ministère a estimé que cet afflux de candidatures reflète la confiance des jeunes dans le système de l'enseignement supérieur militaire et la qualité de la formation dispensée par ses établissements.