Le leader du Front Militant Progressiste (FMP), Paul Bérenger, a révélé samedi être en contact avec plusieurs figures de l'opposition, dont Patrick Belcourt. Une déclaration qui relance les spéculations sur d'éventuels rapprochements politiques, même si les principaux concernés tempèrent toute perspective d'alliance.

«Mo dir fran, mo an kontak avek boukou dimounn. Mo an kontak avek Nando Bodha, avek Rama Valayden, avek Patrick Belcourt. Nou an kontak, me nou pankor fer okenn lakor», a déclaré Paul Bérenger lors de sa conférence de presse. Joint après cette sortie, Patrick Belcourt confirme qu'un échange a bien eu lieu avec le leader du FMP, tout en rejetant l'idée de discussions politiques en vue d'une alliance. «On s'est appelé effectivement. Comme vous le savez, En Avant Moris parle avec tout le monde. Il y a eu une prise de contact avec Paul Bérenger par politesse. On a parlé surtout du fait que le pays va mal», explique-t-il.

Le leader d'En Avant Moris précise que leur conversation s'est également orientée vers un sujet historique. «On a réalisé que l'histoire fait qu'il y avait aussi un Belcourt, dont un membre de ma famille, parmi les premiers fondateurs présents à la première réunion de l'exécutif du Parti travailliste le 2 avril 1936. C'était Émile Belcourt», relate-t-il.

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Pour Patrick Belcourt, ces échanges ne doivent toutefois pas être interprétés comme les prémices d'un rapprochement politique. «La question d'une alliance ne se pose pas. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction», affirme-t-il. Paul Bérenger a également indiqué ne pas être en contact avec Roshi Bhadain pour le moment. Interrogé à ce sujet, ce dernier n'a pas souhaité réagir aux propos du leader du FMP.

«Pas de commentaires à ce stade. Je dirais simplement qu'il est important pour notre pays que le Reform Party avec ses alliés forme le prochain gouvernement. Sinon, tou dimounn tase, pei koule !», a-t-il déclaré. Les autres personnalités citées par Paul Bérenger, Nando Bodha et Rama Valayden, n'avaient pas répondu à nos sollicitations au moment de la mise sous presse.