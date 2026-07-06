Ile Maurice: Le retour du football à cinq à Terre-Rouge

Pendant plus de 18 mois, les projecteurs sont restés éteints, les terrains silencieux et les rendez-vous quotidiens des passionnés de football avaient disparu du paysage sportif de Terre-Rouge. Ce lundi 6 juillet, cette longue parenthèse prend fin avec la réouverture officielle de Le 5 Club, anciennement connu sous le nom de Le Five Centre de foot.

À la tête de cette renaissance se trouvent les frères Saad et Salim Nobeebux, fondateurs et gestionnaires du centre, qui ont choisi de tourner une page importante de l'histoire du complexe tout en restant fidèles à ce qui a toujours fait son identité : offrir un lieu où le football rassemble, crée des liens et fait naître des souvenirs.

La fermeture du centre remonte à la fin de l'année 2024, lorsqu'un important projet public de construction de drains avait été lancé à Terre-Rouge afin de renforcer la protection de la région contre les risques d'inondation. Conscients de l'importance de ces travaux pour les habitants, les dirigeants du centre avaient accepté, dans un esprit de collaboration, de mettre une partie de leurs installations à disposition afin de faciliter la réalisation du projet.

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L'interruption des activités, qui devait initialement être temporaire, s'est finalement prolongée pendant plus de 18 mois. Durant cette période, des centaines de joueurs, d'entreprises, d'associations et de groupes d'amis ont dû trouver d'autres terrains pour continuer à pratiquer leur sport. Pour beaucoup, Le Five représentait bien plus qu'un simple complexe sportif : c'était un lieu de rencontre, de détente après le travail, de compétitions amicales et de moments de convivialité.

Malgré cette longue attente, l'objectif des frères Nobeebux est toujours resté le même : permettre au football à cinq de retrouver toute sa place dans la région. «Nous avons toujours cru au potentiel de ce centre et à l'attachement que les joueurs lui portent. Ces 18 mois ont été une période particulièrement difficile, mais nous n'avons jamais envisagé d'abandonner ce projet. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir rouvrir nos portes, et d'offrir à nouveau un espace où chacun peut venir jouer, se retrouver et partager sa passion du football.»

Cette réouverture s'accompagne d'une nouvelle identité. Le Five devient officiellement Le 5 Club, un changement de nom qui reflète la volonté des dirigeants d'insuffler un nouvel élan au centre tout en préservant son histoire. «Le changement de nom symbolise un nouveau départ. Nous voulons que Le 5 Club devienne une référence du football à cinq à Maurice, mais aussi un véritable lieu de vie. Notre ambition est de relancer le football à cinq dans la région nord, de créer davantage d'événements, de tournois et de rencontres, afin que toutes les générations puissent se retrouver autour d'une même passion.»

Le complexe rouvrira avec deux terrains semi-indoor, offrant des conditions de jeu optimales tout au long de l'année. Les installations sont équipées d'une pelouse synthétique homologuée FIFA, d'un éclairage performant ainsi que d'un système de ventilation permettant de jouer confortablement aussi bien en journée qu'en soirée.

Les dirigeants souhaitent également renforcer l'esprit communautaire qui a toujours caractérisé le centre. Au-delà des réservations classiques, Le 5 Club ambitionne d'accueillir des compétitions interentreprises, des tournois amateurs, des événements destinés aux jeunes ainsi que diverses animations sportives qui contribueront à dynamiser la région.

Pour Saad et Salim Nobeebux, cette réouverture est avant tout une façon de remercier tous ceux qui sont restés fidèles au projet. «Pendant toute cette période, nous avons reçu de très nombreux messages de soutien. Beaucoup de joueurs nous demandaient régulièrement quand les terrains rouvriraient. Cette fidélité nous a donné la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Aujourd'hui, nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre avec tous ceux qui ont fait vivre ce lieu depuis sa création et avec tous ceux qui viendront le découvrir.»

Situé sur Royal Road, Terre-Rouge, Le 5 Club est désormais prêt à retrouver l'ambiance qui a fait sa réputation pendant de nombreuses années. Après une longue interruption, les projecteurs vont enfin se rallumer, les terrains retrouveront leurs joueurs et les premiers coups d'envoi marqueront le début d'une nouvelle histoire. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes via WhatsApp au 5703 0030.