Ile Maurice: «Le casse du siècle» - Neuf hommes arrêtés, le cerveau toujours en fuite

Trois mois de préparation, un coffre-fort contenant Rs 5 millions dérobé en une nuit et un itinéraire savamment étudié pour échapper aux caméras de Safe City. Retour sur un braquage minutieusement orchestré, qui a conduit à l'arrestation de neuf suspects par la police, mais dont le cerveau demeure introuvable.

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, un vol par effraction d'une ampleur rare a visé les locaux de la Junction Company, à Ashram Road, Calebasses. Un butin de Rs 5 millions, contenu dans un coffre-fort, a été emporté par une dizaine d'individus cagoulés et armés de sabres et de barres de fer, selon le récit du gardien de sécurité en poste cette nuit-là.

Un scénario réglé comme du papier à musique

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Selon les premiers éléments de l'enquête, l'opération aurait été planifiée près de trois mois à l'avance, sous la direction de deux superviseurs chargés de coordonner les opérations. Vers 2 h 15, un van blanc de 15 places a pénétré dans la cour de l'entreprise. Une dizaine d'hommes masqués en sont descendus avant d'immobiliser le gardien en le ligotant avec un morceau de tissu. L'un d'eux aurait alors lancé à ses complices : «Mont dan 209, lao.» Une phrase qui a mis les enquêteurs sur la piste d'une reconnaissance préalable des lieux.

Le groupe est monté au premier étage pour récupérer le coffre. Ils l'ont ensuite descendu au rez-de-chaussée avant de l'embarquer dans le van. Toute l'opération n'a duré qu'une trentaine de minutes.

Une cavale minutieusement chorégraphiée pour déjouer les caméras

C'est dans la gestion de leur fuite que les malfaiteurs ont fait preuve d'une préparation particulièrement poussée. Avant le hold-up, le van, volé dans le Nord de l'île, aurait d'abord été stationné à Beaux-Songes, avant de sillonner plusieurs localités, notamment Belle-Rive, Lallmatie, Poste-de-Flacq et Khoyratty. Le véhicule aurait ensuite été conduit dans un champ de canne, où le groupe serait resté caché pendant près de deux heures afin d'échapper à la couverture des caméras de vidéosurveillance.

Une moto et une voiture auraient également été utilisées pour faciliter les déplacements des différents membres du réseau. Le van aurait finalement été abandonné dans les champs de canne, après que les suspects eurent traversé une rivière à pied pour rejoindre un point de repli.

Un partage du butin très hiérarchisé

Les investigations ont révélé une répartition des gains à plusieurs niveaux, reflet d'une organisation pyramidale : les exécutants de terrain, les «tipti, n'auraient perçu que Rs 50 000 chacun, tandis que les superviseurs auraient touché jusqu'à Rs 500 000.

Le commanditaire présumé de l'opération, présenté en interne comme le véritable cerveau du coup, demeure quant à lui activement recherché par la police.

Une enquête technique de longue haleine

C'est un travail méthodique mené par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Northern, épaulée par la DCIU Western, sous la direction de deux sergents déployés sur le terrain dans la région de Yemen, qui a permis de faire éclater l'affaire.

L'exploitation des caméras privées et des images de Safe City a permis de reconstituer l'intégralité du trajet du van volé, ainsi que d'établir l'implication du véhicule et de la moto utilisés comme soutien logistique.

Le 30 juin, une opération de surveillance conjointe entre la DCIU Northern et la Central Investigation Division de Terre-Rouge a permis d'intercepter un premier suspect à Rose-Belle.

Neuf arrestations, des aveux en cascade

Au total, neuf individus âgés de 19 à 41 ans - parmi lesquels des maçons, un pêcheur, un vendeur de noix de coco et un employé d'un car wash - ont été interpellés et ont tous reconnu, selon la police, leur participation aux faits.

L'un des suspects aurait notamment désigné celui qui aurait volé le van et orchestré l'effraction, tandis qu'un autre aurait expliqué avoir été chargé, sur instruction, de fournir le véhicule utilisé pour l'opération.

C'est précisément le récit de Rajkumar Sookur, incriminant Haulkory, ainsi que celui de Selven Mootoocurpen, affirmant avoir été mandaté pour fournir un véhicule, qui ont permis aux enquêteurs de commencer à reconstituer la chaîne de commandement de l'opération.

Si les exécutants de ce casse minutieusement préparé sont désormais derrière les barreaux, l'enquête se poursuit activement afin de mettre la main sur le commanditaire présumé, que les enquêteurs considèrent comme le véritable cerveau de cette «casse du siècle».

Les confessions qui ont conduit aux interpellations

Eloic Gael Haulkory, 20 ans, sans emploi, résidant à Petite-Julie : interrogé, il aurait reconnu sa culpabilité et désigné Rajkumar Sookur comme celui ayant volé le van avant de participer lui-même au cambriolage.

Rajkumar Sookur, 41 ans, pêcheur, résidant à Le Hochet, Terre-Rouge : il aurait avoué avoir volé le véhicule utilisé pour l'opération et confirmé sa participation à l'effraction.

Selven Mootoocurpen, 34 ans, sans emploi, résidant à Bois-Marchand : il aurait reconnu sa participation, précisant avoir agi sur instruction de son employeur.

Louis Rivanclift Donovan D'Argent, 33 ans, maçon, résidant à Bois-Marchand : il aurait avoué sa participation aux faits ; une somme de Rs 116 300, soupçonnée de provenir du butin, a été retrouvée dissimulée dans deux pochettes à son domicile.

Jonathan Perrine, 25 ans, employé d'un car wash, résidant à Petite-Julie : il aurait reconnu sa participation ; une somme de Rs 8 605 retrouvée à son domicile a été formellement identifiée comme provenant du coffre-fort dérobé.

Louis Oliver Joson, 32 ans, vendeur de noix de coco, résidant à Poste-de-Flacq : il aurait avoué sa participation à l'opération.

Curtis Boucarry, alias «Tipa», 19 ans, maçon, résidant à Petite-Julie : il aurait reconnu sa participation aux faits.

Ashvin Mashoull, 19 ans, maçon, résidant à Petite-Rivière, déjà connu des services de police pour des affaires de trafic de drogue : il aurait avoué sa participation au cambriolage.

Ryan Jeremy Virginie, 25 ans, maçon, résidant à Constance, Postede-Flacq : il aurait également reconnu sa participation.