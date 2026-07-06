Sénégal: La Banque mondiale renforce son appui aux Douanes sénégalaises

La modernisation de l'administration douanière demeure un levier stratégique pour renforcer les finances publiques et réduire la dépendance du Sénégal aux financements extérieurs. En faisant le point sur l'exécution du Programme de financement axé sur les résultats (PforR), la Direction générale des Douanes et la Banque mondiale ont réaffirmé leur volonté d'accélérer les réformes destinées à améliorer la collecte des recettes et à soutenir les ambitions de transformation économique du pays.

La Direction générale des Douanes (Dgd) et le Groupe de la Banque mondiale veulent donner une nouvelle impulsion au Programme de financement axé sur les résultats (PforR), un instrument conçu pour améliorer la performance des administrations chargées de la mobilisation des recettes publiques. Réunis vendredi 3 juillet, à Dakar, les responsables des deux institutions ont passé en revue les avancées du programme et les réformes engagées pour renforcer l'efficacité de l'administration douanière.

La rencontre, présidée par le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, en présence d'une délégation de la Banque mondiale conduite par sa directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Yaye Seynabou Sakho, a porté sur l'état d'avancement du PforR.

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Il s'agit d'un mécanisme qui lie le décaissement des financements à l'atteinte d'indicateurs de performance. À travers ce dispositif, la Banque mondiale accompagne les réformes visant à accroître la mobilisation des ressources domestiques, devenue un enjeu majeur pour assurer la soutenabilité des finances publiques, financer les investissements structurants et soutenir les politiques sociales. Pour le directeur général des Douanes, ce partenariat entre dans la transformation de l'administration douanière. Quant à la la directrice régionale de la Banque mondiale, elle a salué une coopération « féconde et productive ».

Yaye Seynabou Sakho a souligné les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre du programme et réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son accompagnement des réformes engagées par les Douanes sénégalaises. Selon elle, l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures constitue l'un des principaux leviers permettant aux États de financer leur développement tout en renforçant leur souveraineté budgétaire.

La responsable régionale a également assuré que son institution demeurait disposée à accompagner l'opérationnalisation de la nouvelle vision stratégique de la Direction générale des Douanes, fondée sur la performance, la modernisation des procédures, la digitalisation et l'amélioration de la qualité des services.

Dans cette dynamique, la Direction générale des Douanes a engagé plusieurs réformes destinées à renforcer l'efficacité des services et la redevabilité des gestionnaires. « L'administration des Douanes assurera un suivi régulier et rapproché des contrats de performance signés », a assuré Babacar Mbaye. Il se dit convaincu que cette démarche contribuera à améliorer durablement les performances de l'institution. Au-delà du seul partenariat entre les deux institutions, cette rencontre traduit la volonté commune de faire de la mobilisation des ressources intérieures un pilier du financement du développement.

Dans un contexte marqué par la raréfaction des financements concessionnels et la nécessité de préserver les équilibres budgétaires, l'amélioration des performances des administrations fiscales et douanières apparaît comme un facteur déterminant pour soutenir la croissance, financer les infrastructures et renforcer la résilience de l'économie sénégalaise.