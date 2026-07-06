Angola: Le Président de la République félicite le Cap-Vert à l'occasion de son anniversaire de l'indépendance

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé ses félicitations au peuple et au Gouvernement de la République du Cap-Vert à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale du pays, célébré ce dimanche.

Dans un message adressé à son homologue, José Maria Neves, le Chef de l'État angolais salue les importantes réalisations accomplies par le Cap-Vert au cours de ces cinq décennies d'un parcours exemplaire, marqué par des avancées dignes d'éloges dans les domaines économique, culturel, social et sportif.

Il met également en exergue la manière exemplaire dont les Cap-Verdiens ont su représenter avec une grande dignité non seulement leur pays, mais aussi l'Afrique dans son ensemble, lors de la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement.

Le Président João Lourenço souligne, par ailleurs, le caractère particulièrement fructueux des relations de coopération entre les deux États et exprime le souhait de les élargir et de les approfondir, « afin de tirer pleinement parti des capacités de nos deux pays respectifs, au service du progrès et du développement de l'Angola et du Cap-Vert ».

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Il réaffirme que l'amitié entre les deux peuples et les deux pays est sincère, profonde et solide. Selon lui, les liens qui unissent l'Angola et le Cap-Vert depuis leur accession respective à l'indépendance constituent le fondement sur lequel continuera de reposer le renforcement constant de leur coopération bilatérale.

« Veuillez agréer, Excellence, l'expression de nos meilleurs voeux de bonne santé, de bien-être personnel et de prospérité pour le peuple cap-verdien », conclut le message.

L'indépendance du Cap-Vert a été proclamée le 5 juillet 1975 par Abílio Duarte, alors président de l'Assemblée nationale populaire.

Le processus de lutte contre le colonialisme portugais a été conduit par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), fondé par Amílcar Cabral.

Les relations entre l'Angola et le Cap-Vert sont historiques, fraternelles et considérées comme stratégiques. Les deux pays entretiennent de profonds liens culturels et coopèrent activement au sein d'instances multilatérales telles que la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et les Pays africains de langue officielle portugaise (PALOP).