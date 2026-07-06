Angola: Le lancement de l'Offre publique de vente de l'UNITEL prévu lundi

Luanda — La cérémonie de lancement de l'Offre publique de vente (OPV) de 15 % du capital social de l'UNITEL se tiendra lundi à Luanda, marquant une nouvelle étape dans l'histoire du principal opérateur de télécommunications d'Angola ainsi que du marché national des capitaux.

L'opération porte sur sept millions cinq cent mille actions ordinaires, dématérialisées et nominatives, d'une valeur nominale unitaire de cinq mille kwanzas. Il est prévu que les cinquante millions d'actions représentant la totalité du capital social de l'entreprise soient admises à la négociation sur le marché boursier.

Selon un communiqué de presse de l'UNITEL, parvenu dimanche à l'ANGOP, le lancement de cette opération traduit l'engagement de l'entreprise en faveur de la transparence, de la participation citoyenne et du développement économique du pays.

Le document précise que la cérémonie permettra de présenter les principaux aspects de l'opération, les modalités de participation ainsi que les avantages liés à l'acquisition d'actions de l'UNITEL. Les citoyens auront ainsi, pour la première fois, la possibilité de devenir actionnaires de l'opérateur, qui célèbre cette année son 25e anniversaire.

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La séance réunira des représentants de l'Institut de gestion des actifs et des participations de l'État (IGAPE), de l'UNITEL, de la Commission du marché des capitaux (CMC), de la Bourse de la dette et des valeurs d'Angola (BODIVA), ainsi que des intermédiaires financiers impliqués dans l'opération, à savoir BFA Capital Markets (BFACM), Áurea et Banque Caisse Général d'Angola (BCGA).

Avec plus de 21 millions de clients et une présence sur l'ensemble du territoire national, l'UNITEL figure parmi les marques les plus importantes et les plus reconnues d'Angola.

Grâce à cette Offre publique de vente, les Angolais auront la possibilité de passer du statut d'utilisateurs des services de l'entreprise à celui d'actionnaires et de contribuer ainsi à sa croissance.